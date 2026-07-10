Cái ôm của Mbappe với Hakimi

Sáng 10/7, Kylian Mbappe và Achraf Hakimi gây chú ý với cái ôm thân tình trước trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco.

Mbappe và Hakimi có mối quan hệ thân thiết.

Hai ngôi sao từng là đồng đội tại Paris Saint-Germain nở nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy nhau và trò chuyện thân mật trước khi bước ra sân. Dù chuẩn bị đối đầu trong trận cầu mang tính sống còn, tình bạn giữa Mbappe và Hakimi vẫn khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Mối quan hệ của bộ đôi này vượt xa phạm vi sân cỏ. Trong nhiều năm qua, họ luôn xem nhau là những người bạn thân thiết. Thậm chí, tại Cúp bóng đá châu Phi 2025, Mbappe còn trực tiếp đến Morocco để cổ vũ Hakimi thi đấu từ trên khán đài, cho thấy sự gắn bó đặc biệt giữa hai ngôi sao.

Tuy nhiên, ở World Cup 2026, tình bạn buộc phải nhường chỗ cho cuộc cạnh tranh khốc liệt. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Mbappe và Hakimi đứng ở hai đầu chiến tuyến, cùng hướng đến mục tiêu đưa đội tuyển của mình vào bán kết.

Trên sân, tuyển Pháp chứng tỏ bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Dù thủ thành Yassine Bounou liên tục có những pha cứu thua xuất thần, Morocco vẫn không thể đứng vững trước sức ép của đại diện châu Âu.

Phút 60, Mbappe phá vỡ thế cân bằng bằng cú cứa lòng hiểm hóc từ sát vòng cấm. Bóng đi với quỹ đạo đẹp mắt khiến Bounou bay người hết cỡ nhưng vẫn bất lực nhìn bóng nằm gọn trong lưới.

Chỉ sáu phút sau, Pháp tung đòn kết liễu. Ousmane Dembele tung cú dứt điểm quyết đoán từ khoảng 18 m, không cho thủ môn Morocco bất kỳ cơ hội cản phá nào, ấn định chiến thắng 2-0.

Chiến thắng giúp tuyển Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2026, trong khi hành trình cổ tích của Morocco khép lại đầy tiếc nuối. Đối thủ tiếp theo của Pháp là đội thắng trong cặp đấu Tây Ban Nha - Bỉ.

Pháp mở tỷ số 1-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.