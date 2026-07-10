Mbappe ăn vạ?

Sáng 10/7, Kylian Mbappe trở thành tâm điểm tranh cãi ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco.

Tình huống té ngã của Mbappe.

Sau pha phản công tốc độ của tuyển Pháp ở phút 25, Michael Olise chọc khe để Mbappe đối mặt khung thành. Tiền đạo của Real Madrid ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của hậu vệ Noussair Mazraoui và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. VAR mất gần 3 phút để xem xét trước khi quyết định giữ nguyên án phạt.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tài khoản chuyên phân tích trọng tài Archivo VAR đăng tải nhiều góc quay và ảnh chụp màn hình, cho rằng Mbappe chủ động ngã trước khi có bất kỳ va chạm nào với Mazraoui. Bài đăng nhận định: "Mbappe lao người xuống trước khi có tiếp xúc. Đó là tình huống ăn vạ quá rõ và anh ta đáng ra phải nhận thẻ vàng".

Tranh cãi càng trở nên gay gắt trên mạng xã hội khi nhiều CĐV chỉ trích tiền đạo người Pháp, thậm chí cho rằng siêu sao của Real Madrid nhiều lần kiếm phạt đền theo cách tương tự trong màu áo CLB.

Dù vậy, Mbappe cũng không thể tận dụng cơ hội từ khoảng cách 11 m. Sau khi VAR xác nhận quyết định, tiền đạo 27 tuổi bước lên thực hiện cú sút nhưng thủ thành Yassine Bounou xuất sắc đổ người sang trái cản phá thành công.

Đây là lần đầu tiên Mbappe đá hỏng phạt đền tại một kỳ World Cup. Pha bỏ lỡ cũng chấm dứt chuỗi 13 quả phạt đền thành công liên tiếp của Mbappe trong màu áo tuyển Pháp ở thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Lần gần nhất anh sút hỏng là trước Kazakhstan tại vòng loại World Cup hồi tháng 3/2021.

Mbappe cũng trở thành cầu thủ Pháp thứ 2 trong lịch sử đá hỏng phạt đền tại một kỳ World Cup, sau Karim Benzema ở trận gặp Thụy Sĩ năm 2014.