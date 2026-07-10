Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Mbappe ăn vạ?

  • Thứ sáu, 10/7/2026 04:32 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Sáng 10/7, Kylian Mbappe trở thành tâm điểm tranh cãi ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco.

Tình huống té ngã của Mbappe.

Sau pha phản công tốc độ của tuyển Pháp ở phút 25, Michael Olise chọc khe để Mbappe đối mặt khung thành. Tiền đạo của Real Madrid ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của hậu vệ Noussair Mazraoui và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. VAR mất gần 3 phút để xem xét trước khi quyết định giữ nguyên án phạt.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tài khoản chuyên phân tích trọng tài Archivo VAR đăng tải nhiều góc quay và ảnh chụp màn hình, cho rằng Mbappe chủ động ngã trước khi có bất kỳ va chạm nào với Mazraoui. Bài đăng nhận định: "Mbappe lao người xuống trước khi có tiếp xúc. Đó là tình huống ăn vạ quá rõ và anh ta đáng ra phải nhận thẻ vàng".

Tranh cãi càng trở nên gay gắt trên mạng xã hội khi nhiều CĐV chỉ trích tiền đạo người Pháp, thậm chí cho rằng siêu sao của Real Madrid nhiều lần kiếm phạt đền theo cách tương tự trong màu áo CLB.

Dù vậy, Mbappe cũng không thể tận dụng cơ hội từ khoảng cách 11 m. Sau khi VAR xác nhận quyết định, tiền đạo 27 tuổi bước lên thực hiện cú sút nhưng thủ thành Yassine Bounou xuất sắc đổ người sang trái cản phá thành công.

Đây là lần đầu tiên Mbappe đá hỏng phạt đền tại một kỳ World Cup. Pha bỏ lỡ cũng chấm dứt chuỗi 13 quả phạt đền thành công liên tiếp của Mbappe trong màu áo tuyển Pháp ở thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Lần gần nhất anh sút hỏng là trước Kazakhstan tại vòng loại World Cup hồi tháng 3/2021.

Mbappe cũng trở thành cầu thủ Pháp thứ 2 trong lịch sử đá hỏng phạt đền tại một kỳ World Cup, sau Karim Benzema ở trận gặp Thụy Sĩ năm 2014.

Người hâm mộ tố trọng tài 'gài bẫy' Mbappe

Thất bại trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe ở trận đấu với Morocco gây bão dư luận khi người hâm mộ và chuyên gia đồng loạt đặt nghi vấn về sự công tâm của tổ trọng tài.

51 phút trước

Mbappe nổi giận với trọng tài

Tiền đạo Kylian Mbappe không hài lòng với trọng tài chính sau tình huống sút hỏng phạt đền ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco rạng sáng 10/7.

1 giờ trước

HLV Hong Myung-bo đáp trả chỉ trích

Hai tuần sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo chính thức lên tiếng trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

1 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mbappe Kylian Mbappe Karim Benzema Tuyển Morocco Mbappe

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

Mbappe di vao lich su World Cup hinh anh

Mbappe đi vào lịch sử World Cup

8 phút trước 05:05 10/7/2026

0

Sáng 10/7, Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế của chân sút hàng đầu lịch sử World Cup khi tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý