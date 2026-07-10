Hai tuần sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo chính thức lên tiếng trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

HLV Hong Myung-bo đáp trả chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Tôi chân thành xin lỗi tất cả người dân luôn yêu mến và ủng hộ bóng đá Hàn Quốc. Tôi không thể mang về kết quả mà cả đất nước kỳ vọng tại World Cup. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi nhận trách nhiệm này".

Giải thích về việc không xuất hiện trước truyền thông sau khi đội tuyển bị loại, HLV Hong cho biết: "Tôi tin rằng kết quả của đội tuyển quốc gia là gánh nặng mà bản thân tôi, với tư cách huấn luyện viên trưởng, phải gánh chịu. Đó là lý do tôi không thể bày tỏ quan điểm của mình trước công chúng cho đến lúc này. Tuy nhiên, những thông tin sai lệch bắt đầu được lan truyền như thể đó là sự thật, kèm theo hàng loạt tin đồn chưa được kiểm chứng".

Sau khi cùng đội tuyển Hàn Quốc trở về quê nhà hôm 3/7, HLV Hong lập tức đáp chuyến bay sang Los Angeles (Mỹ) để thăm gia đình. Theo đài MBC, chiến lược gia này quyết định rời Hàn Quốc vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân sau nhiều ngày hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội.

HLV Hong chịu sức ép lớn tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Lý giải việc sang Mỹ ngay sau khi trở về Hàn Quốc, HLV Hong khẳng định đó không phải hành động trốn tránh trách nhiệm. Huyền thoại này cho biết ông đã nhận được những lời đe dọa và lo ngại về sự an toàn của bản thân cũng như gia đình.

Trước sức ép lớn từ dư luận Hàn Quốc, HLV Hong cho biết sẽ chấp nhận tham dự phiên điều trần nếu được yêu cầu. Tại đây, ông sẽ giải thích về thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026.

Về phía đội tuyển Hàn Quốc, Liên đoàn bóng đá nước này đang xem xét phương án bổ nhiệm Paulo Bento vào vị trí HLV trưởng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt đội tuyển nước này trong giai đoạn 2018-2022.

Thái độ của CĐV Hàn Quốc dành cho Son Heung-min Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.