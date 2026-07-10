Ronaldo gây chú ý vì chỉ theo dõi 4 đồng đội Bồ Đào Nha

Thống kê trên Instagram cho thấy Cristiano Ronaldo chỉ theo dõi bốn đồng đội trong đội tuyển, tạo nên chủ đề được bàn tán trên mạng xã

Ronaldo là người ít theo dõi đồng đội nhất trên Instagram. Ảnh: Reuters.

Việc tuyển Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng 16 đội World Cup 2026 vẫn để lại nhiều dư âm. Bên cạnh nỗi thất vọng về chuyên môn, một thống kê liên quan đến tài khoản Instagram của Cristiano Ronaldo bất ngờ thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Theo dữ liệu được một cổ động viên tổng hợp và được tờ Globo xác minh, siêu sao 41 tuổi hiện chỉ theo dõi bốn tuyển thủ Bồ Đào Nha từng cùng anh dự World Cup 2026, gồm Diogo Dalot, Joao Cancelo, Rafael Leao và Bruno Fernandes.

Biểu đồ về mối quan hệ theo dõi lẫn nhau giữa các thành viên đội tuyển nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi nhiều cầu thủ theo dõi gần như toàn bộ đồng đội, Ronaldo lại đứng cuối bảng xếp hạng về số lượng tuyển thủ được anh theo dõi.

Thống kê tổng hợp sự tương tác trên Instagram của các thành viên tuyển Bồ Đào Nha, với màu xanh (theo dõi) và đỏ (không theo dõi).

Ngược lại, Bruno Fernandes và thủ môn Jose Sa là hai cái tên theo dõi toàn bộ các đồng đội còn lại trong danh sách tuyển Bồ Đào Nha. Xếp sau là Nelson Semedo và Vitinha, mỗi người theo dõi 24 thành viên của đội tuyển.

Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp sau khi bị loại bởi Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Tiền đạo sinh năm 1985 bật khóc sau thất bại với tỷ số tối thiểu, khép lại hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới mà anh chưa từng giành được.

Dù không phản ánh mối quan hệ trong phòng thay đồ, con số chỉ bốn đồng đội được Ronaldo theo dõi vẫn trở thành chủ đề gây tranh luận. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây đơn thuần là thói quen sử dụng mạng xã hội của CR7, trong khi nhiều ý kiến khác xem đó là chi tiết đáng chú ý giữa bối cảnh tuyển Bồ Đào Nha vừa trải qua kỳ World Cup đáng thất vọng.

Ronaldo nói gì sau khi bị loại khỏi World Cup 2026 Sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 7/7, Cristiano Ronaldo có phát biểu đáng chú ý.