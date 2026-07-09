FIFA thiệt hại nặng khi Ronaldo về nước

Việc Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ngay vòng 16 đội World Cup 2026 còn tạo ra tác động rõ rệt đến sức hút thương mại của giải đấu.

FIFA thất thu khi Bồ Đào Nha sớm bị loại. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ nền tảng bán vé thứ cấp TickPick, giá vé nhiều trận tại vòng tứ kết đã giảm mạnh sau khi Bồ Đào Nha và đội chủ nhà Mỹ bị loại.

Đáng chú ý, giá vé vào sân theo dõi trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã lao dốc từ khoảng 2.950 USD xuống còn gần 1.200 USD , tương đương mức giảm gần 60%. Đây được xem là một trong những biến động lớn nhất trên thị trường vé kể từ khi vòng knock-out khởi tranh.

Theo truyền thông Mỹ, việc đội tuyển chủ nhà thua Bỉ 1-4 ở vòng 16 đội khiến sức mua của khán giả địa phương giảm đáng kể. Tuy nhiên, màn chia tay của Bồ Đào Nha còn tạo ra tác động lớn hơn khi Ronaldo chính thức khép lại sự nghiệp tham dự World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.

Ronaldo tạo sức hút kéo khán giả đến sân. Ảnh: Reuters.

Truyền thông quốc tế cho rằng một trận tứ kết có sự góp mặt của Mỹ hoặc Bồ Đào Nha, đặc biệt là Ronaldo, sẽ tạo ra sức hút rất lớn đối với người hâm mộ và góp phần đẩy giá vé lên cao. Khi cả hai đội đều bị loại, nhu cầu mua vé lập tức sụt giảm.

Diễn biến này được xem là tín hiệu không mấy tích cực đối với FIFA và các đối tác thương mại, bởi doanh thu từ bán vé và các hoạt động liên quan có thể chịu ảnh hưởng khi giải đấu mất đi một trong những biểu tượng có sức hút lớn nhất.

Nhiều CĐV đùa vui rằng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) giờ chỉ còn biết trông chờ Lionel Messi cùng tuyển Argentina tiến vào trận chung kết. Bên cạnh Ronaldo, Messi cũng là "thỏi nam châm" thu hút khán giả đến sân theo dõi World Cup 2026.

Tầm ảnh hưởng của siêu sao người Argentina đã được kiểm chứng tại MLS, khi Inter Miami liên tục thiết lập các kỷ lục về lượng khán giả và doanh số bán vé trong những năm qua.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.