Na Uy 'phong tỏa' sân tập trước đại chiến tuyển Anh

Đối lập với những tổn thất của tuyển Anh, Na Uy vừa thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại sân tập nhằm bảo mật chiến thuật cho trận tứ kết World Cup 2026.

Na Uy thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại sân tập.

Na Uy vừa triển khai các biện pháp an ninh tại sân vận động Inter Miami nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực thám thính từ truyền thông Anh trước trận tứ kết World Cup 2026 vào 12/7. HLV Stale Solbakken quyết định đưa đội bóng vào trạng thái "nội bất xuất, ngoại bất nhập" ngay sau khi kết thúc 15 phút tập mở đầu tiên theo quy định của FIFA.

Để đảm bảo bí mật chiến thuật, ban huấn luyện Na Uy cho căng lưới đen dày đặc che kín các lối ra vào từ trung tâm báo chí. Thậm chí, toàn bộ cửa sổ nhìn ra sân từ phòng họp báo đều được phủ kín bằng rèm đen loại lớn, đảm bảo không một phóng viên nào có thể quan sát diễn biến buổi tập kín.

Bên cạnh các biện pháp bảo mật, đại diện Bắc Âu cũng chính thức dập tắt những tin đồn về dịch cúm đang lây lan trong đại bản doanh. HLV Solbakken xác nhận toàn bộ 26 cầu thủ đều tham gia tập luyện bình thường và đạt thể trạng tốt.

Thông tin về việc thủ quân Martin Odegaard bị ốm được đính chính là sự nhầm lẫn với người chú của anh, Thomas Odegaard, một cộng tác viên trong đội ngũ y tế.

Hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen, người vắng mặt trong trận thắng Brazil, hiện đã trở lại và sẵn sàng ra sân. Với lực lượng mạnh nhất cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Na Uy đang sẵn sàng cho cuộc đối đầu quyết định tại Miami.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.