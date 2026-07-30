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Thể thao

Chelsea đón tân binh thứ 7 giá 60,7 triệu euro

  • Thứ năm, 30/7/2026 18:59 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Chelsea tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi chính thức công bố bản hợp đồng với trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace.

Tân binh thứ 7 của Chelsea hè này.

Theo The Athletic, đội chủ sân Stamford Bridge chi khoảng 52 triệu bảng (khoảng 60,7 triệu euro) để sở hữu cầu thủ người Pháp, qua đó nâng tổng số tân binh trong mùa hè này lên con số 7.

Lacroix khẳng định tên tuổi tại Premier League nhờ tốc độ, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng sự chắc chắn trong các tình huống phòng ngự. Những màn trình diễn ấn tượng giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều "ông lớn", trước khi Chelsea nhanh tay hơn tất cả.

Đây cũng là bản hợp đồng đáng chú ý tiếp theo trong chiến dịch tăng cường lực lượng rầm rộ của đội bóng thành London dưới thời HLV Xabi Alonso. Trước Lacroix, Chelsea lần lượt đưa về Morgan Rogers, Marco Palestra, Geovany Quenda, Emmanuel Emegha, Denner và Dastan Satpaev.

Tính cả thương vụ Lacroix, số tiền Chelsea bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay lên tới khoảng 343,4 triệu euro, tiếp tục cho thấy tham vọng xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng đạt thỏa thuận với bộ đôi giàu kinh nghiệm là Danny Welbeck và Jordan Henderson. Nếu không có biến động vào phút chót, cả hai sẽ sớm được công bố trong thời gian tới, hứa hẹn giúp đội hình của HLV Alonso có thêm chiều sâu trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Dù chi tiêu mạnh tay, Chelsea vẫn duy trì sự cân bằng tài chính nhờ tích cực thanh lý lực lượng. CLB bán Andrey Santos, Marc Cucurella và Tyrique George, đồng thời để Alejandro Garnacho gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

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Minh Nghi

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