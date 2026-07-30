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Thể thao

HLV Park Hang-seo vắng mặt trong buổi điều trần của bóng đá Hàn Quốc

  • Thứ năm, 30/7/2026 17:35 (GMT+7)
  • 26 phút trước

HLV Park Hang-seo không tham dự phiên điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc về những vấn đề trong công tác vận hành bóng đá nước này sau thất bại ê chề ở World Cup 2026.

Park Hang-seo vướng lịch làm việc tại Thái Lan nên không thể tham dự phiên điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: Park Hang-seo.

Trong buổi điều trần của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội Hàn Quốc về các vấn đề liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), HLV Park Hang-seo cùng một số nhân chứng và người liên quan đã không thể tham dự.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Park cùng cựu giám đốc kỹ thuật KFA Lee Lim-saeng gửi đơn xin vắng mặt với lý do đang đảm nhiệm công việc ở nước ngoài. Hiện ông Park giữ vai trò HLV trưởng CLB Kanchanaburi tại giải hạng Nhì Thái Lan, trong khi Lee Lim-saeng là giám đốc kỹ thuật của CLB Nagaworld tại Campuchia.

Trước đó, ông Park từng giữ chức trưởng ban hỗ trợ đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, đồng thời là phó chủ tịch KFA. Tuy nhiên, ông đã từ chức sau khi giải đấu kết thúc và nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi từ tháng 5, bắt đầu công việc vào tháng 7.

Buổi điều trần lần này tập trung làm rõ những tranh cãi xung quanh hoạt động của KFA, đặc biệt là quy trình bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Việc lựa chọn HLV Hong Myung-bo từng gây nhiều phản ứng khi bị đặt dấu hỏi về tính minh bạch.

Ngoài ra, Quốc hội Hàn Quốc cũng muốn làm rõ thất bại của đội tuyển tại World Cup 2026, những tranh cãi liên quan đến quyết định đặc cách ân xá cho các cá nhân bị kỷ luật và vấn đề quản trị của KFA.

Ban đầu, 15 nhân chứng và 13 người liên quan được triệu tập. Tuy nhiên, 11 người đã nộp đơn xin vắng mặt, gồm 2 nhân chứng và 9 người tham khảo. Nhiều người đưa ra lý do sức khỏe, lịch trình cá nhân hoặc công việc.

Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu và cựu HLV trưởng Hong Myung-bo vẫn tham dự buổi điều trần. Ông Hong trước đó khẳng định không sử dụng thẻ công ty cho mục đích cá nhân và cho biết sẽ giải trình toàn bộ vấn đề trước Quốc hội.

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Đào Trần

Park Hang-seo Park Hang-seo Thái Lan Hàn Quốc điều trần KFA Kanchanaburi Hong Myung-bo

  • Park Hang-seo

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