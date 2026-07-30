Real Madrid sắp bán tiền đạo dự bị với giá 60 triệu euro

Fulham đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia từ Real Madrid.

Garcia có thể chia tay Real Madrid hè này.

Theo AS, Fulham chấp nhận chi 30 triệu euro để sở hữu 50% quyền của Garcia, thậm chí có thể nâng mức giá lên tới 60 triệu euro nếu được mua đứt hoàn toàn chân sút 22 tuổi.

Alvaro Arbeloa, tân HLV Fulham và cũng là người từng dẫn dắt Garcia tại Real Madrid Castilla, muốn xây dựng hàng công xoay quanh cậu học trò cũ. Vì vậy, đội bóng Premier League sẵn sàng chi đậm để sở hữu 100% quyền của tiền đạo người Tây Ban Nha, thay vì chỉ mua 50% quyền sở hữu.

Dù lời đề nghị này được xem là rất hấp dẫn, Real Madrid vẫn không muốn cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với Garcia. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ưu tiên phương án bán một phần quyền sở hữu cầu thủ, tương tự mô hình từng áp dụng với Nico Paz, nhằm giữ cơ hội đưa Garcia trở lại Bernabeu trong tương lai nếu anh phát triển đúng kỳ vọng.

Garcia cũng đang tỏa sáng trong giai đoạn tiền mùa giải. Tiền đạo trẻ ghi bàn trong trận giao hữu với Leganes, qua đó gây ấn tượng với HLV Jose Mourinho. Trước đó, Garcia có thành tích đáng chú ý trong màu áo Real Madrid Castilla với 30 bàn thắng sau 73 lần ra sân, đồng thời ghi 13 bàn sau 51 trận cho đội một.

Hiện Garcia còn hợp đồng với Real đến tháng 6/2030.

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