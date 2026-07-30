'Neymar thuộc nhóm tiền đạo tệ nhất lịch sử Brazil'

Cựu danh thủ Craque Neto gây tranh cãi khi cho rằng Neymar là một trong những tiền đạo tệ nhất lịch sử tuyển Brazil, bất chấp việc anh đang giữ kỷ lục ghi bàn của "Selecao".

Neymar quyết định chia tay đội tuyển Brazil sau 16 năm thi đấu. Ảnh: Reuters.

Neymar vừa chính thức khép lại hành trình 16 năm cùng tuyển Brazil, nhưng thay vì những lời tri ân, anh lại nhận chỉ trích dữ dội từ cựu danh thủ Craque Neto.

Phát biểu trên chương trình truyền hình Os Donos da Bola, Neto cho rằng Neymar không xứng đáng được xem là huyền thoại của "Selecao". Cựu tuyển thủ Brazil thậm chí gọi tiền đạo 34 tuổi là “một trong những tiền đạo tệ nhất lịch sử đội tuyển Brazil”.

“Xét ở đội tuyển quốc gia, những con số của Neymar thật đáng xấu hổ. Cậu ấy dự bốn kỳ World Cup mà không vào nổi một trận chung kết. Neymar chỉ giành một Confederations Cup và một huy chương Olympic trước đội dự bị của Đức. Neymar là một trong những tiền đạo tệ nhất lịch sử Brazil”, Neto tuyên bố.

Ông cũng hạ thấp thành tích của Neymar dù cựu tiền đạo Barcelona đang là chân sút số một trong lịch sử "Selecao" với 80 bàn sau 130 trận. Theo Neto, điều đáng nói không phải tổng số bàn thắng, mà là việc Neymar thiếu dấu ấn ở những trận cầu lớn.

“Bốn kỳ World Cup, chín bàn thắng, trung bình hơn hai bàn mỗi giải. Cậu ấy đã ghi bao nhiêu bàn ở các trận bán kết World Cup? Điều đó thật đáng xấu hổ”, cựu tiền vệ 59 tuổi nói thêm.

Những phát biểu của Neto được đưa ra ngay sau khi Neymar xác nhận chia tay đội tuyển Brazil. Trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng 4-2 của Santos trước Universidad Central tại Copa Sudamericana sáng 29/7, tiền đạo 34 tuổi cho biết thời gian của anh ở đội tuyển quốc gia đã khép lại.

Neymar cho biết cảm thấy hạnh phúc với những gì đã trải qua và đã cống hiến máu, mồ hôi cũng như cả cuộc đời cho màu áo vàng xanh. Anh nhấn mạnh mình luôn chiến đấu hết mình và giờ đây hành trình với đội tuyển Brazil đã đến lúc phải dừng lại.

Cú đúp của Neymar Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.