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Thể thao

Neymar từ giã tuyển Brazil

  • Thứ tư, 29/7/2026 15:38 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Neymar xác nhận khép lại hành trình 16 năm cùng tuyển Brazil, đồng thời lên tiếng bác bỏ cáo buộc bắt nạt các cầu thủ trẻ tại Santos.

Neymar khép lại hành trình với tuyển Brazil.

Trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng 4-2 của Santos trước Universidad Central tại Copa Sudamericana sáng 29/7, cựu tiền đạo Barcelona khẳng định: "Thời gian của tôi ở đội tuyển quốc gia đã kết thúc. Tôi làm nên lịch sử và rất hạnh phúc. Tôi cống hiến máu, mồ hôi và cả cuộc đời cho màu áo vàng xanh. Tôi luôn chiến đấu hết mình, nhưng giờ mọi chuyện khép lại".

Quyết định đánh dấu hành trình kéo dài 16 năm của Neymar với tuyển Brazil khép lại. Ở World Cup 2026, Neymar bật khóc ngay trên sân MetLife sau khi Brazil thất bại trước Na Uy ở vòng 1/8. Dù ghi bàn trên chấm phạt đền ở những phút cuối, anh không thể cứu đội nhà khỏi thất bại và rời giải trong nước mắt.

Bên cạnh thông báo chia tay đội tuyển, Neymar cũng phản bác các thông tin cho rằng anh chỉ trích và xúc phạm hai cầu thủ trẻ Gabriel Bontempo và Joao Ananias sau trận hòa 2-2 với Chapecoense hôm 26/7. Một số nguồn tin cho rằng Neymar chê bai trình độ của các đàn em, thậm chí mỉa mai họ sẽ phải chơi ở giải hạng dưới mùa tới.

Neymar khẳng định: "Thật đáng buồn và khó chịu. Những thông tin đó lan truyền rất nhanh nhưng không đúng sự thật. Sau trận đấu, tôi chỉ yêu cầu cả đội phải thi đấu tập trung hơn. Chúng tôi không được phép đánh rơi chiến thắng như vậy. Với tư cách đội trưởng, tôi hoàn toàn có quyền lên tiếng".

Bất chấp những tranh cãi ngoài sân cỏ, Neymar vẫn đóng vai trò quan trọng tại Santos. Anh vào sân từ ghế dự bị, góp công giúp đội nhà đánh bại Universidad Central 4-2 để giành vé vào vòng 1/8 Copa Sudamericana.

Cú đúp của Neymar Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.

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Minh Nghi

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