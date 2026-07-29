Real Madrid ra giá mua Rodri

Real Madrid mở các cuộc đàm phán đầu tiên với Man City để đón tiền vệ Rodri.

Real hỏi mua Rodri.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, những cuộc trao đổi trực tiếp giữa đại diện hai CLB đã được tiến hành. Dù chưa có lời đề nghị chính thức bằng văn bản, việc hai bên ngồi vào bàn thương lượng được xem là bước tiến đáng kể trong nỗ lực đưa Rodri trở lại La Liga.

Để thể hiện quyết tâm, Real sẵn sàng chi hơn 50 triệu euro nhằm thuyết phục Man City nhả người. Dù vậy, con số này có thể vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của đội bóng nước Anh. Rodri được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới và có vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Man City.

Chủ tịch Florentino Perez của Real đã "bật đèn xanh" cho thương vụ sau thời gian dài không có bất kỳ động thái nào. Trước đó, Real được cho là tạm gác kế hoạch chiêu mộ Rodri bởi Man City không có ý định để trụ cột của mình ra đi. Tuy nhiên, cục diện hiện tại đã thay đổi khi Rodri vẫn hứng thú với viễn cảnh khoác áo Real trong tương lai.

Nếu thương vụ hoàn tất, Rodri sẽ trở thành sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Real, mang đến kinh nghiệm, khả năng điều tiết lối chơi và sự cân bằng mà đội bóng Hoàng gia đang tìm kiếm. Tuy nhiên, quá trình đàm phán được dự báo sẽ còn nhiều thử thách khi Man City không dễ dàng chia tay một trong những ngôi sao quan trọng nhất của mình.

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