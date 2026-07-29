Cơn đau đầu của Zidane

Zinedine Zidane đối mặt hàng loạt bài toán về lực lượng, chiến thuật và quá trình chuyển giao thế hệ khi lên nắm quyền tuyển Pháp.

Khó khăn chờ Zidane ở tuyển Pháp.

Hôm 28/7, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, khép lại 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps. Dù sở hữu bảng thành tích đồ sộ cùng Real Madrid, chiến lược gia 54 tuổi vẫn phải giải quyết nhiều bài toán khó nếu muốn đưa "Les Bleus" trở lại đỉnh cao.

Sau 5 năm vắng bóng trên băng ghế huấn luyện, Zidane trở lại với thử thách lớn nhất sự nghiệp. Ông tiếp quản đội tuyển Pháp từ Deschamps - người giúp đội bóng vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và EURO 2016.

Theo Transfermarkt, đội tuyển Pháp đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ nhưng chưa cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Phần lớn các trụ cột vẫn sẽ được giữ lại, trong khi một vài cựu binh như N'Golo Kante hoặc thủ môn Brice Samba có thể nhường chỗ cho lớp kế cận.

Ở những đợt tập trung đầu tiên tại UEFA Nations League vào tháng 9 và 10, Zidane nhiều khả năng vẫn duy trì bộ khung quen thuộc. Tuy nhiên, một số gương mặt trẻ như Junior Kroupi hay Adrien Truffert được kỳ vọng có cơ hội ra mắt sau những màn trình diễn ấn tượng ở cấp CLB.

Vị trí chạy cánh được xem là khu vực khiến Zidane đau đầu nhất. Dù tuyển Pháp sở hữu những cái tên như Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Malo Gusto hay Lucas Digne, chưa ai thật sự tạo được sự yên tâm tuyệt đối. Vì vậy, việc tìm ra những phương án mới ở vị trí hậu vệ biên sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của cựu HLV Real Madrid.

Thách thức chờ đón Zidane sau 5 năm vắng bóng.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, Zidane còn phải quyết định hướng đi về chiến thuật. Tại Real Madrid, ông thành công với sơ đồ 4-3-3, trong khi tuyển Pháp dưới thời Deschamps thường vận hành theo hệ thống 4-2-3-1. Sự khác biệt này khiến tuyến giữa trở thành bài toán lớn, bởi Pháp đang sở hữu quá nhiều tiền vệ chất lượng nhưng không phải ai cũng phù hợp với cách vận hành mới.

Ở hàng công, khả năng cao Zidane sẽ không tạo ra xáo trộn lớn. Bộ đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele vẫn được xem là hạt nhân trong lối chơi tấn công, còn Rayan Cherki có thể được trao nhiều cơ hội hơn so với giai đoạn trước.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh ở hàng tiền vệ hứa hẹn rất khốc liệt với sự góp mặt của Aurelien Tchouameni, Manu Kone, Adrien Rabiot cùng nhiều ngôi sao khác. Việc lựa chọn những cái tên phù hợp nhất và xây dựng bộ khung cân bằng sẽ là bài kiểm tra đầu tiên dành cho Zidane.

Sở hữu dàn cầu thủ giàu tài năng nhưng cũng đứng trước thời điểm chuyển giao quan trọng, tuyển Pháp kỳ vọng Zidane sẽ mở ra một chương mới thành công, tiếp nối di sản mà Deschamps để lại suốt hơn một thập kỷ.

Zidane nói về cách chơi của tuyển Pháp Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.