10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hè 2026

3. Sandro Tonali (Newcastle sang Tottenham, 108 triệu euro): Tottenham gây bất ngờ khi chi tới 108 triệu euro để sở hữu Tonali. Tiền vệ người Italy được xem là mảnh ghép lý tưởng để nâng tầm tuyến giữa của Spurs. Với kinh nghiệm và đẳng cấp đã được khẳng định, Tonali được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh mới của đội bóng Bắc London.