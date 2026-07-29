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Thể thao

10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hè 2026

  • Thứ tư, 29/7/2026 16:10 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Chelsea, Man City và Tottenham thống trị danh sách 10 thương vụ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026 với nhiều bản hợp đồng vượt mốc 100 triệu euro.

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1. Morgan Rogers (Aston Villa sang Chelsea, 138 triệu euro): Chelsea tạo "bom tấn" lớn nhất mùa hè khi chi 138 triệu euro để chiêu mộ Rogers từ Aston Villa. Tiền vệ tấn công 23 tuổi được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong đội hình mới của HLV Xabi Alonso. Mức phí biến Rogers thành bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới tính tới thời điểm này ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.
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2. Elliot Anderson (Nottingham Forest sang Man City, 135 triệu euro): Man City bỏ ra 135 triệu euro để đưa Anderson về sân Etihad nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Tiền vệ người Anh gây ấn tượng nhờ khả năng điều tiết lối chơi, tranh chấp và hỗ trợ tấn công. Đây là một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử của đội bóng áo xanh thành Manchester.
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3. Sandro Tonali (Newcastle sang Tottenham, 108 triệu euro): Tottenham gây bất ngờ khi chi tới 108 triệu euro để sở hữu Tonali. Tiền vệ người Italy được xem là mảnh ghép lý tưởng để nâng tầm tuyến giữa của Spurs. Với kinh nghiệm và đẳng cấp đã được khẳng định, Tonali được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh mới của đội bóng Bắc London.
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4. Mateus Fernandes (Southampton sang Tottenham, 99 triệu euro): Tottenham tiếp tục mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng khi bỏ ra 99 triệu euro để chiêu mộ Fernandes. Tiền vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất châu Âu. Thương vụ cho thấy tham vọng trẻ hóa đội hình của Spurs.
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5. Anthony Gordon (Newcastle sang Barcelona, 80 triệu euro): Barcelona chi 80 triệu euro để đưa Gordon về Camp Nou. Ngôi sao chạy cánh người Anh nổi bật với tốc độ, khả năng tạo đột biến và lối chơi giàu năng lượng. Anh được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho hàng công đội bóng xứ Catalonia.
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6. Goncalo Ramos (PSG sang AC Milan, 74 triệu euro): AC Milan hoàn tất bản hợp đồng trị giá 74 triệu euro dành cho Ramos. Tiền đạo người Bồ Đào Nha được kỳ vọng giải quyết bài toán ghi bàn của đội chủ sân San Siro. Đây cũng là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của Serie A hè này.
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7. Crysencio Summerville (West Ham sang Al-Hilal, 64,5 triệu euro): Al-Hilal tiếp tục gây tiếng vang khi chi 64,5 triệu euro để chiêu mộ Summerville. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan là sự bổ sung chất lượng cho tham vọng thống trị của đại diện Saudi Arabia. Thương vụ cho thấy sức hút ngày càng lớn của Saudi Pro League.
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8. Jeremy Jacquet (Rennes sang Liverpool, 63,6 triệu euro): Liverpool đầu tư 63,6 triệu euro để sở hữu trung vệ trẻ Jacquet. Cầu thủ 20 tuổi người Pháp được đánh giá cao nhờ thể hình, khả năng không chiến và phát động tấn công. Anh được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Anfield.
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9. Jan Paul van Hecke (Brighton sang Tottenham, 60 triệu euro): Tottenham tiếp tục nâng cấp hàng thủ với bản hợp đồng Jan Paul van Hecke trị giá 60 triệu euro. Trung vệ người Hà Lan chứng minh năng lực tại Premier League trong màu áo Brighton. Sự xuất hiện của anh hứa hẹn mang đến sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của Spurs.
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10. Johan Manzambi (Freiburg sang Aston Villa, 60 triệu euro): Aston Villa chi 60 triệu euro để đưa Manzambi về từ Freiburg. Tiền vệ tấn công 20 tuổi người Thụy Sĩ được đánh giá sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn sau kỳ World Cup 2026 bùng nổ. Villa kỳ vọng Manzambi sẽ trở thành ngôi sao mới, tiếp nối thành công của những tài năng trẻ mà CLB từng phát hiện.
5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.

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