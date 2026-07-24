Tranh cãi Chelsea hay Arsenal mới là 'Vua London'?

Phát biểu của Morgan Rogers sau khi gia nhập Chelsea châm ngòi cho cuộc tranh luận về vị thế của hai ông lớn bóng đá thủ đô nước Anh.

Arsenal đang có phong độ tốt hơn Chelsea ở mùa giải vừa qua. Ảnh: Reuters.

Morgan Rogers vừa tạo ra một cuộc tranh luận lớn tại bóng đá Anh sau khi khẳng định Chelsea là “CLB lớn nhất London” ngay trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Tiền vệ người Anh hoàn tất thương vụ chuyển nhượng kỷ lục trị giá 117 triệu bảng từ Aston Villa sang Chelsea và không ngần ngại dành lời ca ngợi cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên, tuyên bố này lập tức vấp phải phản ứng từ phía Arsenal, đội vừa lên ngôi vô địch Premier League mùa trước.

“Pháo thủ” có cơ sở để phản bác. Arsenal trải qua giai đoạn thành công hơn trong những năm gần đây khi giành chức vô địch Premier League, trong khi Chelsea chỉ cán đích thứ 10 ở mùa giải vừa qua.

Simon Collings, phóng viên Arsenal của SunSport, cho rằng vị thế hiện tại thuộc về đội bóng của HLV Mikel Arteta.

Cuộc đối đầu giữa hai đội luôn hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Reuters.

“Cách dễ nhất để chứng minh Arsenal là CLB lớn nhất London lúc này là nhìn vào bảng xếp hạng Premier League mùa trước. Nhà vô địch chính là Arsenal”, Collings lập luận.

Theo ông, Chelsea có thể nhắc đến bộ sưu tập danh hiệu trong 20 năm qua, đặc biệt là Champions League, nhưng Arsenal vẫn là đội bóng duy nhất trong lịch sử Premier League hoàn tất một mùa giải bất bại.

Ở chiều ngược lại, Lloyd Canfield, phóng viên Chelsea của SunSport, cho rằng lịch sử và thành tích châu Âu mới là thước đo quan trọng.

“Đặt những danh hiệu châu Âu và chức vô địch thế giới lên bàn. Arsenal không thể vượt qua Chelsea ở khía cạnh đó”, Canfield nói.

Ông nhấn mạnh Chelsea đã xây dựng vị thế lớn trong kỷ nguyên hiện đại với nhiều danh hiệu quốc tế, đồng thời cho rằng Arsenal chưa thể duy trì sức mạnh tương xứng với vị thế của một nhà vô địch.

Canfield cũng viện dẫn thị trường chuyển nhượng để bảo vệ quan điểm. Chelsea vừa chiêu mộ Morgan Rogers với giá 117 triệu bảng, trong khi nhiều đối thủ lớn cũng đang tích cực nâng cấp đội hình.

Vừa đến Chelsea, phát ngôn của Rogers đã gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

“Các đội bóng khác dường như đều có kỳ chuyển nhượng tốt hơn Arsenal. Nếu muốn nói mình là CLB lớn nhất London, Arsenal cần hành động giống như vậy”, ông nhận xét.

Cuộc tranh luận giữa Chelsea và Arsenal vốn không có hồi kết. Arsenal sở hữu lịch sử lâu đời, lượng CĐV lớn và thành tích Premier League ấn tượng trong mùa giải vừa qua.

Trong khi đó, Chelsea nổi lên mạnh mẽ trong hai thập niên qua với Champions League, các danh hiệu châu Âu và đang là đương kim vô địch FIFA Club World Cup.

Morgan Rogers chỉ đưa ra một tuyên bố trong ngày ra mắt, nhưng câu nói ấy đủ để khơi lại cuộc tranh cãi quen thuộc: ai mới thực sự là ông vua bóng đá London?

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