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Thể thao

Garnacho rời Chelsea

  • Thứ năm, 23/7/2026 05:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Aston Villa đạt được thỏa thuận chiêu mộ Alejandro Garnacho từ Chelsea dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt bắt buộc được cho là rơi vào khoảng 50 triệu euro.

Alejandro Garnacho đạt thỏa thuận gia nhập Aston Villa.

Nhà báo Fabrizio Romano đã sử dụng cụm từ quen thuộc "Here we go" cách đây ít giờ để xác nhận thương vụ sắp hoàn tất. Tuyển thủ Argentina chuyển tới sân Villa Park dưới dạng cho mượn, đi kèm điều khoản mua đứt sẽ trở thành bắt buộc nếu đáp ứng được một số điều kiện cụ thể trong hợp đồng.

Nhà báo Kieran Gill tiết lộ thêm, Chelsea sẽ thu về mức phí 50 triệu euro, đúng con số mà "The Blues" yêu cầu cho chân chạy cánh sinh năm 2004. Dù chi tiết các điều khoản phụ chưa được công bố, nguồn tin nội bộ mô tả điều kiện để kích hoạt nghĩa vụ mua đứt là "dễ đạt được".

Huấn luyện viên Unai Emery được cho là nhân tố then chốt thúc đẩy thương vụ này nhằm tăng cường sức mạnh hành lang biên cho đội hình của Aston Villa. Hiện tại, bộ phận y tế của câu lạc bộ được đặt lịch để sẵn sàng cho quy trình kiểm tra và hoàn tất các thủ tục ký kết cuối cùng.

Đáng chú ý, dư luận đang đổ dồn sự quan tâm vào cách Aston Villa vận hành điều khoản mua đứt này. Ở mùa giải 2025/2026, đội chủ sân Villa Park từng gây bất ngờ khi tránh được việc mua đứt Harvey Elliott từ Liverpool bằng cách chỉ để tiền vệ người Anh ra sân đúng 9 trận, thiếu duy nhất 1 trận so với hạn mức kích hoạt điều khoản bắt buộc.

Biểu cảm của Thiago Silva khi chứng kiến Chelsea thảm bại Danh thủ Brazil có mặt trên sân Stamford Bridge để theo dõi màn đọ sức giữa đội bóng cũ Chelsea với đối thủ Nottingham Forest thuộc vòng 35 Premier League đêm 4/5, Chelsea nhận thất bại 1-3 và tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

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Huy Trưởng

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