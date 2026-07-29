Real Madrid thu 110 triệu euro tiền chuyển nhượng

Real Madrid kiếm được hơn 110 triệu euro nhờ chiến lược cài điều khoản hưởng phí chuyển nhượng (sell-on clause) đối với các tài năng trưởng thành từ học viện.

Mourinho có thể thoải mái mua sắm mà không lo thiếu tiền.

Đến thời điểm hiện tại, Real đầu tư khoảng 90 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng hè, bao gồm 55 triệu euro chiêu mộ Marc Cucurella từ Chelsea, 20 triệu euro mua Denzel Dumfries từ Inter Milan và 15 triệu euro trả cho Benfica để đưa HLV Jose Mourinho về Bernabeu. Trong khi đó, Bernardo Silva và Ibrahima Konate đều cập bến theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nếu chỉ nhìn vào hoạt động mua bán trực tiếp, Real mới thu về 7,5 triệu euro từ Fran Garcia và Mario Martin trong hè 2026. Tuy nhiên, nguồn thu thực sự lại đến từ những cầu thủ rời CLB từ nhiều năm trước.

Bí quyết của Real nằm ở việc luôn cài điều khoản hưởng 50% giá trị chuyển nhượng trong các thương vụ bán tài năng trẻ. Chiến lược này mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ mà không làm suy giảm lực lượng hiện tại.

Thương vụ thành công nhất là Victor Munoz. Tiền đạo 23 tuổi chuyển từ Osasuna sang Liverpool với mức giá 40 triệu euro, giúp Real bỏ túi ngay 20 triệu euro nhờ điều khoản bán lại. Trước đó, đội bóng thành Madrid cũng thu về 25 triệu euro khi bán Munoz cho Osasuna.

Trường hợp khác là trung vệ Mario Gila. Sau khi Lazio bán anh cho AC Milan với giá 30 triệu euro, Real nhận 15 triệu euro nhờ điều khoản tương tự. Alex Jimenez mang về 9,25 triệu euro khi Bournemouth kích hoạt điều khoản mua đứt từ AC Milan với giá 18,5 triệu euro. Trong khi đó, Alvaro Rodriguez giúp Real thu thêm 12,5 triệu euro sau khi Bournemouth chi 25 triệu euro để mua anh từ Elche.

Nico Paz giúp Real kiếm bộn tiền.

Đáng chú ý nhất là Nico Paz. Real từng bán tiền vệ này cho Como, sau đó kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 9 triệu euro rồi đồng ý để đội bóng Italy giữ cầu thủ với mức định giá khoảng 60 triệu euro. Sau khi khấu trừ, Real thu về khoản lãi lên tới 51 triệu euro, đồng thời giữ quyền ưu tiên mua lại vào năm 2027.

Nguồn thu từ các điều khoản bán lại giúp Real Madrid gần như tự tài trợ toàn bộ kỳ chuyển nhượng hè mà không cần bán bất kỳ trụ cột nào. Mô hình này cũng có thể tiếp tục mang về lợi nhuận nếu Sergio Arribas chuyển sang Benfica, bởi Real sẽ nhận thêm khoảng 6 triệu euro từ điều khoản cài sẵn trong hợp đồng.

Kroos nói gì về cách Real Madrid mua sắm Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.