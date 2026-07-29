Mourinho có chiến thắng đậm đầu tiên cùng Real Madrid

Real Madrid thắng Leganes 4-1 ở trận giao hữu tiền mùa giải, mang đến những tín hiệu tích cực nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề trong giai đoạn đầu dưới thời Jose Mourinho.

Real Madrid thắng Leganes 4-1, đánh dấu chiến thắng đậm đầu tiên của Jose Mourinho kể từ khi trở lại sân Bernabeu.

Jose Mourinho có chiến thắng đậm đầu tiên kể từ khi trở lại Bernabeu. Trong trận giao hữu kín tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, Real Madrid đánh bại Leganes 4-1. Federico Valverde, Gonzalo Garcia và Franco Mastantuono ghi ba bàn đầu tiên, trước khi một pha phản lưới của đối thủ khép lại màn trình diễn ấn tượng của đội chủ nhà.

Tỷ số 4-1 phản ánh sự vượt trội của Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia kiểm soát hơn 70% thời lượng bóng, liên tục gây sức ép và triển khai lối chơi trực diện hơn so với trận giao hữu đầu tiên gặp Alcorcon.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách Mourinho tổ chức pressing. Real Madrid áp sát theo kiểu "một kèm một" trên khắp mặt sân, buộc Leganes nhiều lần phải phá bóng dài hoặc mắc sai lầm ngay từ phần sân nhà. Đây là hình ảnh khác biệt so với những mùa giải gần đây, khi đội bóng thường ưu tiên khối phòng ngự trung bình thay vì gây sức ép quyết liệt từ tuyến đầu.

Ở hàng tiền vệ, Eduardo Camavinga được kéo xuống đá thấp nhất và trở thành trung tâm trong khâu triển khai bóng. Phía trên, Arda Guler hoạt động như một số 10, liên tục kết nối tuyến giữa với hàng công. Bộ đôi này giúp Real Madrid kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu.

Valverde tiếp tục cho thấy giá trị bằng những pha xâm nhập vòng cấm đúng thời điểm để mở tỷ số, trong khi Gonzalo Garcia và Mastantuono tiếp tục ghi điểm với Mourinho bằng màn trình diễn năng nổ.

Tuy nhiên, trận đấu cũng chỉ ra những vấn đề mà Mourinho cần giải quyết. Lối chơi pressing quyết liệt khiến Real Madrid để lộ nhiều khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Leganes nhiều lần khai thác các tình huống chuyển trạng thái nhanh và có bàn thắng sau một pha phản công. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của đội bóng áo trắng trong trận đấu này.

Ở hành lang phải, sự kết hợp giữa Trent Alexander-Arnold và Mastantuono vẫn thiếu ăn ý. Trent tiếp tục thể hiện chất lượng trong những đường chuyền dài và khả năng phát động tấn công, nhưng chưa tạo được sự chắc chắn khi phòng ngự.

Dẫu vậy, chiến thắng trước Leganes vẫn mang nhiều ý nghĩa với Mourinho. Sau trận thắng 1-0 trước Alcorcon cách đây ít ngày, Real Madrid đã cho thấy những bước tiến rõ rệt cả về cường độ thi đấu lẫn cách vận hành chiến thuật. Các cầu thủ trẻ tiếp tục tận dụng tốt cơ hội để ghi điểm, trong khi bộ khung chính dần thích nghi với triết lý mới của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mùa giải còn ở phía trước và Mourinho chắc chắn chưa hài lòng với tất cả. Nhưng chiến thắng 4-1 trước Leganes là tín hiệu cho thấy Real Madrid đang dần mang hình hài của đội bóng mà ông mong muốn: giàu năng lượng, quyết liệt trong pressing và sẵn sàng tấn công ngay khi đoạt lại bóng.