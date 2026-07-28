Mourinho mở cuộc thanh lọc tại Real Madrid

Jose Mourinho được cho là chuẩn bị tiến hành cuộc thanh lọc lực lượng, với hàng loạt ngôi sao Real Madrid đối mặt nguy cơ phải rời Bernabeu.

Mourinho bắt đầu kế hoạch cải tổ lực lượng.

Theo Marca, việc chiêu mộ Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries và Ibrahima Konate mới chỉ là bước khởi đầu. Real Madrid gần như hoàn tất thương vụ Yan Diomande, đồng thời xem Rodri là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch của Mourinho.

Tuy nhiên, để tiếp tục mua sắm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha buộc phải bán bớt cầu thủ. Ban lãnh đạo Real đang đối mặt với bài toán khó khi phải cân bằng quỹ lương, tạo nguồn tài chính và đáp ứng yêu cầu chuyên môn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mourinho sớm phác thảo bộ khung cho mùa giải mới và sẵn sàng loại bỏ bất kỳ cái tên nào không còn phù hợp. Những cầu thủ ít được trọng dụng, các tài năng trẻ cần thêm thời gian thi đấu hay những ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao đều có thể bị đưa lên thị trường.

Trung vệ Raul Asencio khả năng cao nhất phải rời Bernabeu. Dù nỗ lực tập luyện suốt mùa hè để thuyết phục Mourinho, cầu thủ người Tây Ban Nha không nằm trong kế hoạch lâu dài. Nhà cầm quân 63 tuổi muốn bổ sung thêm một trung vệ chất lượng, khiến cơ hội của Asencio gần như khép lại.

Ở hàng tiền vệ, Eduardo Camavinga nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng Premier League và nếu Real Madrid nhận được lời đề nghị đủ lớn, thương vụ hoàn toàn có thể xảy ra. Dù hợp đồng của Camavinga còn thời hạn đến năm 2029, màn trình diễn sa sút cùng số lần ra sân hạn chế mùa trước khiến anh không còn được đảm bảo tương lai.

Mastantuono và Endrick khả năng phải ra đi.

Trên hàng công, Mourinho bất ngờ đổi ý với Gonzalo. Tiền đạo trẻ được giữ lại vì HLV người Bồ Đào Nha đánh giá cao khả năng chơi trung phong cắm, không chiến và làm tường. Quyết định khiến Endrick rơi vào tình thế khó khăn khi cơ hội thi đấu bị thu hẹp. Để tránh việc chững lại trong quá trình phát triển, tài năng người Brazil có thể được mang cho mượn.

Franco Mastantuono cũng đứng trước viễn cảnh tương tự. Dù gây ấn tượng mạnh với Mourinho ngay từ những buổi tập đầu tiên, tài năng trẻ người Argentina vẫn có thể được đem cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm và được thi đấu thường xuyên.

Real Madrid xem trường hợp của Nico Paz là hình mẫu lý tưởng cho quá trình phát triển cầu thủ trẻ. Vì vậy, ban lãnh đạo tin rằng việc ra đi sẽ giúp Mastantuono trưởng thành nhanh hơn trước khi trở lại Bernabeu.

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