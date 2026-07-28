Vì sao Lee Kang-in chưa ra mắt Atletico

Tiền vệ tân binh Lee Kang-in chưa thể hội quân cùng Atletico Madrid do vẫn phải hoàn tất các thủ tục tại Hàn Quốc.

Lee Kang-in gia nhập Atletico ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Sau World Cup 2026, Lee chính thức trở thành người của Atletico Madrid với bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro từ PSG. Tuy nhiên, tuyển thủ Hàn Quốc vẫn đang giải quyết các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ quân sự tại quê nhà.

Sau khi giành HCV ASIAD 2023, Lee cùng các đồng đội ở tuyển Olympic Hàn Quốc được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo quy định của nước này, những VĐV đạt thành tích đặc biệt tại các giải đấu lớn sẽ được hưởng chế độ miễn nghĩa vụ, nhưng vẫn phải hoàn tất các thủ tục hành chính trước khi quyền lợi này có hiệu lực.

Chính vì vậy, Lee hiện vẫn ở Hàn Quốc để xử lý các giấy tờ cần thiết. Chỉ sau khi hoàn tất mọi thủ tục, anh mới có thể lên đường hội quân cùng Atletico và bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone.

Lee giúp Atletico thu hút lượng fan Hàn Quốc và châu Á.

Theo kế hoạch hiện tại, nhiều khả năng Lee không sang Tây Ban Nha ngay lập tức. Thay vào đó, anh có thể gia nhập đội bóng khi Atletico đến Seoul vào ngày 5/8 để chuẩn bị cho trận giao hữu với MU diễn ra vào ngày 9/8. Nếu kịch bản này xảy ra, Lee sẽ hội quân trực tiếp với các đồng đội ngay trên quê nhà.

Trong trường hợp hoàn tất các thủ tục sớm hơn dự kiến, cựu cầu thủ PSG vẫn có thể bay sang Madrid trước ngày 5/8 để tham gia tập luyện cùng toàn đội.

Dù chưa thể góp mặt trực tiếp tại trung tâm huấn luyện của Atletico, Lee vẫn duy trì giáo án tập luyện theo hướng dẫn của ban huấn luyện đội bóng. Đội ngũ chuyên môn của Atletico, bao gồm các HLV thể lực và chuyên gia dinh dưỡng, đã xây dựng chương trình tập riêng nhằm giúp ngôi sao 24 tuổi duy trì trạng thái thể lực tốt nhất.

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