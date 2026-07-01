Cử chỉ của Deschamps dành cho Mbappe gây sốt
Khoảnh khắc HLV Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục dành cho Kylian Mbappe sau màn trình diễn chói sáng trước Thụy Điển sáng 1/7 nhanh chóng gây chú ý trên X.
Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.
Khoảnh khắc HLV Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục dành cho Kylian Mbappe sau màn trình diễn chói sáng trước Thụy Điển sáng 1/7 nhanh chóng gây chú ý trên X.
Sáng 1/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Bradley Barcola sút tung lưới Thụy Điển nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Pháp ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Mbappe dứt điểm kỹ thuật tung lưới Thụy Điển mở tỷ số 1-0 cho Pháp ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Erling Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Amad Diallo có pha solo dứt điểm tung lưới Na Uy cân bằng tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Antonio Nusa có pha cứa lòng điệu nghệ vào lưới Bờ Biển Ngà mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 29/6, không khí lễ hội do các CĐV Nhật Bản tạo nên tại Houston trước trận gặp Brazil ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.