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Thể thao

Người hùng World Cup 2026 không thể dùng tên Vozinha?

  • Thứ ba, 28/7/2026 08:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ môn Vozinha không được phép in biệt danh nổi tiếng lên áo đấu khi gia nhập Colo Colo vì quy định của bóng đá Chile.

Vozinha gặp vấn đề với biệt danh gắn liền với sự nghiệp của anh. Ảnh: Reuters.

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, thủ môn Vozinha chuẩn bị bước vào thử thách mới trong sự nghiệp khi gia nhập Colo Colo, một trong những CLB giàu truyền thống nhất Chile.

Tuy nhiên, ngày ra mắt đội bóng mới của anh lại xuất hiện một vấn đề bất ngờ khi biệt danh gắn liền với tên tuổi của thủ môn 40 tuổi này có thể phải biến mất trên áo đấu.

Theo truyền thông Chile, quy định tại giải VĐQG nước này không cho phép cầu thủ sử dụng biệt danh, tên gọi hoặc các danh xưng cá nhân trên trang phục thi đấu.

Điều 36 trong bộ quy tắc của giải đấu hàng đầu Chile nêu rõ cầu thủ phải sử dụng họ của mình ở phần lưng áo, có thể kèm chữ cái đầu của tên để phân biệt trong trường hợp trùng họ.

Vì vậy, Vozinha nhiều khả năng phải thi đấu với tên thật Josimar Jose Evora Dias thay vì biệt danh quen thuộc.

Vozinha có nghĩa là “bà ngoại” trong tiếng Bồ Đào Nha. Đây là cái tên xuất phát từ tuổi thơ đặc biệt của thủ môn Cape Verde. Sinh ra tại Mindelo, trên đảo Sao Vicente, Josimar lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà khi mẹ bận làm việc cả ngày còn cha phục vụ trong quân đội.

Khi còn nhỏ, anh thường chơi bóng với những đứa trẻ lớn tuổi hơn và nhiều lần bị bắt nạt vì kỹ năng chơi bóng nổi bật. Mỗi khi tức giận, Josimar lại tìm đến bà ngoại để được che chở. Từ đó, biệt danh Vozinha ra đời và theo anh suốt sự nghiệp.

Nếu muốn tiếp tục sử dụng biệt danh trên áo đấu, ban lãnh đạo Colo Colo sẽ phải thuyết phục Hội đồng Chủ tịch các CLB Chile thay đổi quy định. Nếu không, người hâm mộ sẽ phải làm quen với cái tên Josimar Jose Evora Dias thay vì Vozinha quen thuộc.

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Đào Trần

Vozinha Colo Colo Cape Verde World Cup 2026 Chile

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