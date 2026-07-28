Chicharito gia nhập CLB hạng hai Mỹ

Javier Hernandez tiếp tục sự nghiệp ở tuổi 38 khi trở thành bản hợp đồng đầu tiên trong lịch sử Atletico Dallas.

Hernandez trở lại thi đấu ở tuổi 38 trong màu áo Atletico Dallas, đội bóng mới của giải hạng hai Mỹ.

Atletico Dallas xác nhận chiêu mộ Javier “Chicharito” Hernandez trước mùa giải đầu tiên của CLB tại USL Championship vào năm 2027. Đây là giải đấu thuộc cấp độ thứ hai của bóng đá Mỹ, xếp sau MLS.

“Chào Dallas, tôi đã đến. Tôi rất hào hứng khi được cùng các bạn làm nên lịch sử”, Hernandez thông báo trên mạng xã hội hôm 27/7.

Atletico Dallas là đội bóng thứ chín trong sự nghiệp của chân sút người Mexico. Hernandez trở lại sân cỏ sau lần gần nhất thi đấu cho Chivas vào tháng 11/2025. Mùa trước, anh chỉ ghi 3 bàn trên mọi đấu trường cho đội bóng thời niên thiếu.

Việc gia nhập Atletico Dallas cũng dập tắt những đồn đoán về khả năng giải nghệ của Hernandez. Tiền đạo 38 tuổi khẳng định anh không đến Mỹ chỉ để khép lại sự nghiệp.

“Tôi muốn góp phần xây dựng văn hóa chiến thắng, truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ ở Bắc Texas và mang đến một đội bóng mà người hâm mộ có thể tin tưởng ngay từ đầu. Tôi đến đây để giúp xây dựng tương lai bóng đá Dallas”, Hernandez cho biết.

Hernandez là bản hợp đồng đầu tiên của đội bóng mới thành lập. Trước đó, Atletico Dallas bổ nhiệm Peter Luccin, cựu cầu thủ từng thi đấu tại La Liga và Ligue 1, làm HLV trưởng.

Giám đốc thể thao Brian Corcoran đánh giá cao kinh nghiệm, tinh thần chuyên nghiệp và khả năng dìu dắt cầu thủ trẻ của Hernandez. CLB kỳ vọng chân sút kỳ cựu sẽ đặt nền móng cho văn hóa phòng thay đồ ngay trong mùa giải đầu tiên.

Hernandez từng khoác áo Man United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham và LA Galaxy. Anh cũng là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Mexico và từng dự ba kỳ World Cup.

Dù chưa chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển, Hernandez không được triệu tập từ năm 2019. Tại World Cup 2026, anh làm chuyên gia phân tích cho Fox trong thời gian Mexico thi đấu trên sân nhà và dừng bước trước tuyển Anh ở vòng 16 đội.