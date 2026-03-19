Cú chuyển hướng bất ngờ của Chicharito

Cựu tiền đạo của MU, Javier Hernandez (thường được biết đến với biệt danh Chicharito), gây chú ý khi xuất hiện với một hình ảnh mới lạ trên mạng xã hội.

Chicharito bất ngờ xuất hiện với hình ảnh đầu bếp.

Không còn sân cỏ hay những pha dứt điểm quen thuộc, chân sút người Mexico khiến người hâm mộ bất ngờ khi thử sức với vai trò đầu bếp trên nền tảng TikTok.

Trong đoạn video được chia sẻ, Chicharito tự tay chế biến một chiếc bánh mì kiểu Milanese với đầy đủ nguyên liệu như thịt bò chiên, phô mai, bơ và sốt pesto do chính anh thực hiện. Thành phẩm được đặt trên bánh mì nướng giòn, khiến cựu cầu thủ này tỏ ra rất hài lòng.

Tuy nhiên, phản ứng từ cộng đồng mạng lại khá trái chiều. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú trước hình ảnh mới mẻ của cựu ngôi sao MU, nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí khó tin khi chứng kiến một tiền đạo sắc bén ngày nào lại chuyển sang làm nội dung ẩm thực.

Một số bình luận hài hước cho rằng đây là "nghề tay trái" ngoài bóng đá của Chicharito, trong khi người khác thậm chí còn tưởng rằng video được tạo bởi công nghệ AI.

Hiện tại, ở tuổi 37, Chicharito là cầu thủ tự do sau khi rời Guadalajara. Trong sự nghiệp, anh từng có quãng thời gian đáng nhớ tại MU. Tại đây, chân sút này ghi 59 bàn thắng và giành nhiều danh hiệu, bao gồm hai chức vô địch Premier League.

Dù vậy, Chicharito vẫn chưa có ý định giải nghệ. Anh đang tận hưởng cuộc sống và chờ đợi cơ hội để trở lại thi đấu trong tương lai.

