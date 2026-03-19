Atalanta thua 2-10, Serie A chạm đáy

Atalanta vừa phải nhận một trong những thất bại kinh hoàng nhất lịch sử bóng đá Italy khi bị loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 2-10 trước Bayern Munich ở vòng 16 đội.

Việc Atalanta thua 2-10 không chỉ là thất bại của một CLB mà còn là biểu tượng cho sự sa sút chung của Serie A tại châu Âu.

Rạng sáng 19/3, Bayern giành chiến thắng 4-1 trước Atalanta trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Dù đã có lợi thế rất lớn sau chiến thắng 6-1 ở lượt đi, đội bóng của HLV Vincent Kompany vẫn tiếp tục hủy diệt đối thủ.

Với Atalanta, đây là nỗi xấu hổ lớn. Corriere dello Sport bình luận kết quả này không chỉ là nỗi đau của riêng Atalanta mà còn là một đòn giáng mạnh vào uy tín của cả Serie A.

Đây cũng là thực trạng đáng báo động của Serie A mùa này. Giải đấu không còn đội nào ở vòng tứ kết Champions League. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Serie A trắng tay hoàn toàn ở vòng 8 đội mạnh nhất châu Âu.

Atalanta cũng chính là đội bóng Serie A đầu tiên thủng lưới tới 10 bàn chỉ trong một vòng đấu loại trực tiếp tại các đấu trường lớn của châu Âu. Kết quả thua 2-10 của họ cũng là tỷ số thua đậm nhất một CLB xứ sở mỳ ống từng phải nhận ở vòng knock-out, vượt qua cột mốc thua 0-7 của Lazio trước Barcelona vào mùa giải 1975/76.

Trong kỷ nguyên Champions League hiện đại, chỉ có duy nhất Sporting Lisbon (thua chính Bayern 1-12 vào năm 2009) là đội bóng phải nhận nhiều bàn thua hơn Atalanta trong một vòng loại trực tiếp.

Thất bại của Atalanta, đội cuối cùng của Serie A còn trụ lại ở Champions League cũng phản ánh một thực tế đáng buồn. Serie A từng là giải đấu thống trị châu Âu trong những năm 90 của thế kỷ trước và đầu những năm 2000, nhưng hiện tại rơi vào giai đoạn suy thoái rõ rệt về mặt trình độ và kết quả tại đấu trường châu lục.

Nguyên nhân đến từ sự thiếu đầu tư mạnh, lối chơi bảo thủ, thiếu sáng tạo và hệ thống đào tạo trẻ lẫn chuyển nhượng chưa hiệu quả. Trước Atalanta, toàn bộ các đại diện Serie A đều bị loại sớm khi Inter lẫn Juventus để các đối thủ yếu hơn như Bodo/Glimt hay Galatasaray đánh bại tại vòng play-off.

Nhà vô địch Serie A mùa trước, Napoli, thậm chí chỉ xếp thứ 30 trên tổng số 36 đội ở vòng phân hạng. Hệ số UEFA của Italy tiếp tục tụt hạng và họ đang có nguy cơ mất vị trí trong top 4 bảng xếp hạng hệ số UEFA.

Đây hoàn toàn có thể xem là điểm đáy mới của bóng đá Italy trong kỷ nguyên hiện đại. Serie A đang rất cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ về chiến thuật, tài chính và cách tiếp cận bóng đá hiện đại nếu không muốn tiếp tục bị các giải đấu khác bỏ xa.