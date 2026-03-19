Chấn thương ghê rợn của sao Galatasaray

Noa Lang rời sân bằng cáng và thở oxy sau chấn thương nghiêm trọng ở tay, trong trận Liverpool đè bẹp Galatasaray ở lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng 19/3.

Noa Lang đau đớn ngã ra sân.

Chiến thắng thuyết phục của Liverpool trước Galatasaray tại Anfield bị phủ bóng bởi chấn thương đáng sợ của Noa Lang.

Tiền đạo người Hà Lan vào sân từ ghế dự bị đầu hiệp hai. Tuy nhiên, đến phút 81, anh gặp tai nạn nghiêm trọng sau pha va chạm với bảng quảng cáo bên ngoài đường biên. Tình huống xảy ra khi Lang mất thăng bằng sau pha tranh chấp và lao thẳng vào khu vực sát khung thành.

Cú va chạm khiến ngón tay cái của Lang bị rách sâu. Anh lập tức đổ gục xuống sân, tỏ ra vô cùng đau đớn. Trận đấu phải tạm dừng trong nhiều phút để đội ngũ y tế hai bên xử lý vết thương.

Quá trình sơ cứu kéo dài khi các bác sĩ cố gắng cầm máu. Lang sau đó phải thở oxy trước khi được đưa rời sân bằng cáng. Theo thông tin ban đầu, anh đã được chuyển tới bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Khoảnh khắc này khiến cả sân Anfield lặng đi. Các cầu thủ Liverpool tiến lại động viên, trong khi khán giả hai đội cùng dành tràng pháo tay khi Lang rời sân.

Trước khi sự cố xảy ra, Liverpool đã kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dominik Szoboszlai mở tỷ số bằng cú dứt điểm một chạm đẹp mắt. Dù Mohamed Salah bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp một, đội chủ nhà vẫn duy trì thế áp đảo.

Sang hiệp hai, Hugo Ekitike và Ryan Gravenberch ghi liền hai bàn, trước khi Salah chuộc lỗi bằng pha lập công ấn định chiến thắng 4-0.

Kết quả này giúp Liverpool đi tiếp với tổng tỷ số 4-1. Đội bóng Anh sẽ đối đầu Paris Saint-Germain ở tứ kết Champions League, trong khi Galatasaray rời giải sau một đêm ám ảnh tại Anfield.

