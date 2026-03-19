Đại diện Premier League thứ 2 vào tứ kết Champions League

3h rạng sáng 19/3, Liverpool nhấn chìm Galatasaray 4-0 ở lượt về vòng 16 đội Champions League tại Anfield, sau khi thua 0-1 ở lượt đi.

Liverpool chơi bùng nổ trên sân nhà.

Sau khi Arsenal ca khúc khải hoàn, đến lượt Liverpool đã có màn trình diễn bùng nổ tại Anfield để giành vé vào tứ kết lần đầu tiên sau 4 năm. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain.

Bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại ở lượt đi, đoàn quân của HLV Arne Slot nhanh chóng thể hiện quyết tâm. Người mở ra bước ngoặt là Dominik Szoboszlai, khi anh tận dụng pha phối hợp đá phạt góc thông minh của Alexis Mac Allister để tung cú dứt điểm hiểm hóc, cân bằng tỷ số sau hai lượt trận.

Liverpool tiếp tục dồn ép và tạo ra hàng loạt cơ hội, nhưng thủ thành Ugurcan Cakir bên phía Galatasaray đã có một hiệp một xuất sắc. Anh không chỉ cản phá cú lốp bóng của Mohamed Salah mà còn từ chối cả quả phạt đền của chính tiền đạo người Ai Cập.

Tuy nhiên, sức ép không ngừng nghỉ của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp trong hiệp hai. Chỉ trong vòng hai phút, Liverpool ghi liền hai bàn nhờ công của Hugo Ekitike và Ryan Gravenberch, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng về tổng tỷ số. Salah sau đó cũng kịp ghi tên mình lên bảng điện tử với cú cứa lòng đẹp mắt, đánh dấu bàn thắng thứ 50 của anh tại Champions League, một cột mốc lịch sử đối với cầu thủ châu Phi.

Dù bị từ chối thêm một bàn thắng ở cuối trận, Liverpool vẫn khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục. Ngược lại, Galatasaray trải qua một đêm đáng quên khi không chỉ bị loại mà còn chịu tổn thất lực lượng, khi tiền đạo Victor Osimhen phải rời sân vì chấn thương tay. Với phong độ hiện tại, Liverpool có lý do để tự tin trước cuộc đối đầu đầy thử thách với PSG ở vòng tiếp theo.