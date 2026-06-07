3 nhà vô địch World Cup nguy cơ bị Argentina loại

Sau khi mất Leonardo Balerdi, HLV Lionel Scaloni thừa nhận tuyển Argentina vẫn còn nhiều cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt trước thềm World Cup 2026.

Paredes vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Sáng 7/6, chiến thắng 2-0 trước Honduras trong trận giao hữu cuối tuần không thể giúp Lionel Scaloni hoàn toàn yên tâm. Nhà cầm quân của Argentina xác nhận đội tuyển đang đối mặt với nhiều vấn đề nhân sự và khả năng danh sách dự World Cup 2026 tiếp tục có biến động.

Trước đó, Leonardo Balerdi đã phải chia tay giải đấu vì chấn thương cơ dép ở chân phải. Trung vệ thuộc biên chế Marseille trở thành cái tên đầu tiên bị loại khỏi danh sách của Argentina trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV 48 tuổi tiết lộ nhiều cầu thủ vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Ông khẳng định ban huấn luyện sẽ chưa vội lựa chọn người thay thế Balerdi cho tới sau trận giao hữu với Iceland vào giữa tuần tới.

Theo truyền thông Argentina, ba trường hợp khiến đội ngũ y tế lo ngại nhất hiện nay là Gonzalo Montiel, Nahuel Molina và Leandro Paredes, những cầu thủ cùng giành chức vô địch World Cup 2022 trên đất Qatar.

Montiel cùng Molina đều gặp vấn đề cơ bắp, trong khi Paredes đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gặp phải khi còn khoác áo Boca Juniors.

Ở chiều hướng tích cực hơn, Julian Alvarez được xác nhận chỉ bị viêm mắt cá chân nhẹ và nhiều khả năng vẫn góp mặt tại World Cup. Thủ môn Emiliano Martinez cũng đang hồi phục tốt sau chấn thương ngón tay và được kỳ vọng sẽ bắt chính ở trận ra quân gặp Algeria.

Scaloni đặc biệt tiếc nuối khi nhắc tới Balerdi. Nhà cầm quân từng làm việc với trung vệ này từ thời U20 thừa nhận ông rất đau lòng khi phải thông báo quyết định loại học trò khỏi danh sách dự World Cup.

World Cup 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh. Với Argentina, thử thách đầu tiên dường như không đến từ các đối thủ mà xuất phát từ cuộc đua với thời gian để đưa những trụ cột trở lại trạng thái tốt nhất.

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