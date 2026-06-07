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Thể thao World Cup 2026

Cú sốc cho Argentina

  • Chủ nhật, 7/6/2026 07:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Leonardo Balerdi lỡ World Cup 2026 vì chấn thương cơ, nối dài chuỗi vận đen nhân sự của tuyển Argentina trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Balerdi không thể tiếp tục cùng Argentina chinh chiến tại World Cup 2026.

Chỉ hơn một tuần trước trận ra quân tại World Cup 2026, tuyển Argentina đón tin không vui khi Leonardo Balerdi chính thức phải rút lui khỏi danh sách tham dự giải đấu vì chấn thương.

Trung vệ thuộc biên chế Marseille gặp vấn đề trong buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu với Honduras. Kết quả kiểm tra y tế xác nhận cầu thủ 27 tuổi bị rách cơ dép ở chân phải và cần khoảng ba tuần để hồi phục.

Ban huấn luyện của HLV Lionel Scaloni sau đó quyết định loại Balerdi khỏi danh sách 26 cầu thủ. Người thay thế sẽ được lựa chọn từ danh sách sơ bộ gồm 55 cái tên đã đăng ký với FIFA, trong đó Marcos Senesi được xem là ứng viên sáng giá.

Sự vắng mặt của Balerdi là tổn thất không nhỏ với Argentina. Trung vệ trưởng thành từ Boca Juniors vừa trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Marseille và được xem là phương án dự phòng đáng tin cậy cho Cristian Romero, người mới trở lại sau chấn thương đầu gối.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Argentina chịu tổn thất nhân sự ngay trước World Cup. Tại Qatar 2022, Nicolas Gonzalez và Joaquin Correa cũng bị loại sát ngày khai mạc vì chấn thương. Trước đó ở World Cup 2018, Sergio Romero và Manuel Lanzini đều phải chia tay giải đấu vào phút chót.

Những sự cố liên tiếp khiến việc mất người trước giờ G dần trở thành nỗi ám ảnh với đội tuyển xứ tango. Dù vậy, khác với những trường hợp trước, Argentina lần này vẫn còn thời gian để điều chỉnh lực lượng khi trận mở màn gặp Algeria diễn ra vào ngày 16/6.

Với tư cách nhà đương kim vô địch thế giới, Argentina vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, chấn thương của Balerdi là lời nhắc nhở rằng hành trình bảo vệ cúp vàng của Lionel Messi cùng đồng đội đã gặp thử thách ngay trước khi bóng lăn.

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Đào Trần

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