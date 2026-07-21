MU tăng cơ hội đón tiền vệ 80 triệu bảng

Tiền vệ Alex Scott thu hút sự quan tâm ở kỳ chuyển nhượng hè khi từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng thứ hai từ Bournemouth.

MU quan tâm đến Alex Scott.

Theo Sky Sports, đại diện của tiền vệ 21 tuổi đã thông báo với Bournemouth về quyết định không chấp nhận ký gia hạn. Trước sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, Bournemouth vẫn quyết tâm giữ chân ngôi sao trẻ hàng đầu CLB, thậm chí sẵn sàng bổ sung điều khoản giải phóng hợp đồng. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Anh vẫn còn thời hạn hai năm. Màn trình diễn ở mùa giải vừa qua giúp Scott thu hút sự quan tâm của nhiều ông lớn Premier League, bao gồm cả MU.

Từ đầu kỳ chuyển nhượng hè này, Bournemouth đã khẳng định Scott không phải cầu thủ để bán. Ngay cả khi nhận được lời đề nghị lên tới 80 triệu bảng, đội chủ sân Vitality vẫn ưu tiên giữ chân tiền vệ trẻ thay vì thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

80 triệu bảng cũng là mức giá khiến MU phải cân nhắc khi Scott mới có một mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo Bournemouth. Ở kỳ chuyển nhượng hè này, "Quỷ đỏ" vừa mang về hai tiền vệ tân binh là Andrey Santos và Youri Tielemans với tổng mức phí 85 triệu bảng. Tham vọng của MU là đem về thêm một tiền vệ trung tâm nữa để chinh chiến ở nhiều đấu trường mùa tới.

Theo Daily Mail, MU vẫn xem Scott là một trong những mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, quyết định chi tiền sẽ phụ thuộc vào việc đội chủ sân Old Trafford có bán được những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch hay không.

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