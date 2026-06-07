Argentina thắng nhàn Honduras

Ở trận giao hữu diễn ra sáng 7/6, tuyển Argentina không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Honduras với tỷ số 2-0.

Chỉ còn vài ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, đội tuyển Argentina có màn tổng duyệt đầy thuyết phục ở cuộc chạm trán Honduras. Đoàn quân của Lionel Scaloni khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả mặt con người lẫn chiến thuật.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, "Albiceleste" thiết lập quyền kiểm soát tuyệt đối. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 34 khi Nicolas Tagliafico bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Lautaro Martinez không mắc sai lầm nào, dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu ở phút 37.

Bước sang hiệp hai, Argentina tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở. Phút 55, Martinez một lần nữa để lại dấu ấn với đường kiến tạo dọn cỗ để Giuliano Simeone băng xuống dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong khoảng thời gian còn lại, trận đấu chứng kiến hàng loạt sự thay đổi nhân sự từ cả hai phía. HLV Scaloni đã tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm các vị trí, từ việc thay thủ môn Juan Musso cho đến việc tung vào sân những cái tên như Enzo Fernandez hay Alexis Mac Allister.

Dù Lionel Messi không ra sân như kỳ vọng của hàng vạn khán giả, sức nóng trên khán đài Kyle Field vẫn không hề giảm bớt bởi màn trình diễn mãn nhãn của đội nhà.

Honduras chỉ biết lùi sâu phòng ngự và hầu như không gây ra được nguy hiểm đáng kể nào cho khung thành Argentina. Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 là bước chạy đà tâm lý không thể tốt hơn để nhà đương kim vô địch thế giới tự tin hành quân đến World Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Messi tăng tốc trước thềm World Cup 2026 Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ tập luyện cao và quyết tâm đạt phong độ tốt nhất trước trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.