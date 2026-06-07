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Thể thao

World Cup 2026 xuất hiện trung vệ 100 triệu euro

  • Chủ nhật, 7/6/2026 16:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhờ những màn trình diễn thuyết phục trong nhiều năm qua, trung vệ William Saliba của Arsenal và tuyển Pháp vừa chinh phục một cột mốc ấn tượng.

Saliba là một trong những trung vệ có phong độ cao nhất trước thềm World Cup 2026.

Trong lần cập nhật mới nhất của Transfermarkt trước thềm World Cup 2026, Saliba lần đầu tiên cán mốc định giá 100 triệu euro trong sự nghiệp. Kể từ khi chuyên trang định giá này được thành lập, chỉ có Virgil van Dijk từng đạt cột mốc tương tự vào năm 2019.

Với Saliba, thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho những màn trình diễn ổn định và đẳng cấp trong màu áo Arsenal suốt những mùa giải gần đây. Dù mới 25 tuổi, tuyển thủ Pháp đã trở thành nhân tố không thể thay thế nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Emirates.

Sở hữu thể hình lý tưởng, tốc độ ấn tượng cùng khả năng đọc tình huống xuất sắc, Saliba được đánh giá là một trong những trung vệ toàn diện nhất của bóng đá hiện đại. Anh không chỉ mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi mà còn nổi bật ở khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, yếu tố rất quan trọng trong triết lý của HLV Mikel Arteta.

Mùa giải vừa qua, Saliba tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh hàng thủ Arsenal, góp công lớn giúp đội bóng thành London giành chức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi, đồng thời về nhì tại Champions League.

Dù dính chấn thương sau trận chung kết Champions League với PSG, Saliba vẫn kịp bình phục để tham dự World Cup 2026. HLV Didier Deschamps đã xác nhận trung vệ này đủ khả năng ra sân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong đội hình đầy sao của "Les Bleus" trên hành trình chinh phục danh hiệu thế giới.

World Cup 2026: Đội tuyển Pháp và hành trình tìm lại ngôi vương đã mất Không quá khi nói Pháp là đội sở hữu thành tích tốt nhất tại những kỳ World Cup gần đây. Mùa hè 2026, họ được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách mang tựa đề “Zidane” của các tác giả Patrick Fort và Jean Philippe, được chỉnh lý và cập nhập thông tin mới vào năm 2018. Cuốn sách này mang đến cho độc giả những câu chuyện xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại người Pháp trong màu áo Juventus, Real Madrid và ĐTQG Pháp.

Duy Luân

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