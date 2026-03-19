4 cặp đấu ở tứ kết Champions League

  • Thứ năm, 19/3/2026 05:12 (GMT+7)
Rạng sáng 19/3, Barcelona, Bayern, Liverpool và Atletico Madrid giành vé vào vòng loại trực tiếp thứ 3 của giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa 2025/26.

La Liga góp 3 đại diện ở tứ kết gồm Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid.

Bất chấp nỗ lực của Newcastle, Barcelona vẫn chứng tỏ bản lĩnh của một ứng viên vô địch bằng việc trút 7 bàn vào lưới đối thủ đến từ vùng Đông Bắc nước Anh. Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp, CLB xứ Catalonia giành vé vào tứ kết Champions League. Đây cũng là lần thứ 11 liên tiếp, Barca vượt qua một vòng loại trực tiếp khi không thua ở lượt đi.

Đối thủ của Barca ở tứ kết sẽ là Atletico Madrid. Thầy trò HLV Diego Simeone thua Tottenham 2-3 ở lượt về, nhưng vẫn đi tiếp do đã thắng 5-2 ở lượt đi. Đây là cơ hội để Lamine Yamal cùng đồng đội trả món nợ đã vay "Rojiblancos" ở bán kết Copa del Rey, nơi họ đã thua với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.

Bất ngờ đã không xảy ra ở cặp đấu giữa Bayern và Atalanta. Sau chiến thắng 6-1 ở lượt đi, nhà đương kim vô địch Đức tiếp tục giành chiến thắng 4-1 trên sân nhà, qua đó giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 10-2. CĐV đang háo hức chờ đợi cặp đấu trong mơ giữa Bayern và Real Madrid ở tứ kết.

Tại Anfield, Liverpool tạo thế trận một chiều và nhấn chìm Galatasaray 4-0, sau khi thua 0-1 ở lượt đi trên sân khách. Thử thách chờ thầy trò Arne Slot ở tứ kết sẽ là đội đương kim vô địch PSG. "Le Parisien" đã vùi dập một đại diện Ngoại hạng anh ở vòng 1/8, đó là Chelsea với tổng tỷ số 8-2.

Vòng tứ kết Champions League 2025/26 diễn ra vào rạng sáng 8 và 9/4, lượt về diễn ra sau đó một tuần.

Phân nhánh tứ kết, bán kết Champions League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đại diện Premier League thứ 2 vào tứ kết Champions League

3h rạng sáng 19/3, Liverpool nhấn chìm Galatasaray 4-0 ở lượt về vòng 16 đội Champions League tại Anfield, sau khi thua 0-1 ở lượt đi.

4 giờ trước

Duy Anh

