Hanoi Buffaloes thắng vất vả Cantho Catfish

Hanoi Buffaloes phải trải qua trận đấu nhiều thử thách trước khi đánh bại Cantho Catfish 87-80 tại VBA 2026.

Hanoi Buffaloes phải thi đấu đầy tập trung mới có thể vượt qua Cantho Catfish.

Khác với màn chạm trán một chiều trước đó, Hanoi Buffaloes phải thi đấu đầy tập trung mới có thể vượt qua Cantho Catfish trong cuộc tái đấu trên sân khách.

Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và tạo ra thế trận cân bằng ngay từ những phút đầu. Dưới sự điều phối của Huỳnh Thanh Tâm, Cantho Catfish duy trì khả năng phòng ngự chắc chắn và liên tục đáp trả các đợt tấn công của đối thủ. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 19-19.

Sang hiệp hai, Hanoi Buffaloes cố gắng gia tăng tốc độ trận đấu bằng việc xoay tua lực lượng. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của bộ đôi ngoại binh Corey Anthony Raley Ross và Aula Maarufu Sumbry giúp Cantho Catfish tiếp tục bám đuổi. Đội chủ nhà chỉ bị dẫn 41-47 sau hai hiệp đấu.

Bước ngoặt đến ở hiệp ba khi AJ Bramah liên tục ghi điểm để giúp đội bóng thủ đô tạo khoảng cách hai chữ số. Dù vậy, Cantho Catfish không buông xuôi. Những nỗ lực của Albert Bordeos Opeña giúp đội chủ nhà duy trì hy vọng trước khi bước vào hiệp cuối với cách biệt 13 điểm.

Cantho Catfish tiếp tục vùng lên mạnh mẽ ở hiệp bốn và có lúc rút ngắn tỷ số xuống còn 69-76. Tuy nhiên, sau quãng hội ý của HLV Matt Van Pelt, Hanoi Buffaloes nhanh chóng lấy lại sự chắc chắn trong phòng ngự để bảo toàn lợi thế.

Chung cuộc, nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 87-80.

AJ Bramah là cầu thủ nổi bật nhất trận với 27 điểm, 14 rebounds và 4 kiến tạo, qua đó nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Hanoi Buffaloes tạo khác biệt nhờ khả năng ném xa hiệu quả hơn đối thủ, với tỷ lệ thành công 27% so với 4%, đồng thời vượt trội ở số lần cướp bóng (13 so với 5). Trong khi đó, Cantho Catfish gây ấn tượng với tinh thần thi đấu kiên cường và nhỉnh hơn ở các chỉ số rebounds (50 so với 47) và kiến tạo (22 so với 11).