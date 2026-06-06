Saigon Heat thị uy sức mạnh tại VBA

Saigon Heat áp đảo toàn diện để đánh bại Danang Dragons 129-78, qua đó có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa VBA 2026.

Saigon Heat áp đảo toàn diện để đánh bại Danang Dragons 129-78.

Saigon Heat tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch khi đè bẹp Danang Dragons với tỷ số 129-78 trong trận đấu tối 5/6.

Đội bóng TP.HCM gần như không cho đối thủ cơ hội chống trả khi ghi trên 30 điểm ở ba trong bốn hiệp đấu, tạo nên một trong những màn trình diễn tấn công ấn tượng nhất mùa giải.

Ngay từ đầu trận, Saigon Heat đã nhanh chóng tạo khác biệt nhờ phong độ cao của Nguyễn Anh Kiệt. Hậu vệ mang biệt danh "Báo đen" liên tục khai thác khoảng trống nơi hàng thủ đối phương, giúp đội khách sớm dẫn 23-7 trước khi khép lại hiệp đầu với lợi thế 33-19.

Bước sang hiệp hai, Danang Dragons cố gắng tìm lời giải bằng những cú ném xa của Lâm Minh Duy và sự xuất hiện của tân binh Karachi Edo. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chắc chắn của Saigon Heat khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong các tình huống tấn công cận rổ.

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh bắt đầu bùng nổ. Nội binh xuất sắc nhất VBA ba mùa gần nhất liên tiếp ghi điểm từ ngoài vòng cung, giúp Saigon Heat nới rộng khoảng cách lên 60-39 trước giờ nghỉ.

Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra trong hiệp ba. Với lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả cùng hiệu suất ném xa ấn tượng, Saigon Heat có lúc tạo cách biệt gần 40 điểm. Khi hiệp đấu khép lại, tỷ số đã là 94-59 nghiêng về đội khách.

Khoảng cách quá lớn khiến hiệp cuối chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Dù giảm nhịp độ phòng ngự, Saigon Heat vẫn duy trì hiệu quả tấn công để khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt 51 điểm.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh là ngôi sao sáng nhất trên sân. Cầu thủ sinh năm 1999 ghi 27 điểm, bắt 7 rebound và đạt hiệu suất ném ba điểm lên tới 87% với 7/8 cú dứt điểm thành công.

"Tôi rất vui khi cùng đội giành chiến thắng. Thời gian qua phong độ chưa như mong muốn, nhưng tôi luôn tin tưởng bản thân và cố gắng tập luyện để lấy lại cảm giác tốt nhất", Phú Vinh chia sẻ sau trận.

Chiến thắng của Saigon Heat được xây dựng trên hiệu suất tấn công vượt trội. Đội khách đạt tỷ lệ dứt điểm lên tới 68% (51/75), trong đó ném ba điểm thành công 18/29 lần, tương đương 62%.

Ở phía đối diện, Karachi Edo có màn tái ngộ đội bóng cũ không như mong đợi khi chỉ ghi được 9 điểm.

Với màn trình diễn bùng nổ này, Saigon Heat gửi lời khẳng định mạnh mẽ tới các đối thủ trong cuộc đua vô địch VBA 2026.