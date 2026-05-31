Ho Chi Minh City Wings vượt khó thắng Danang Dragons.

Thiếu hai trụ cột quan trọng, Ho Chi Minh City Wings vẫn đánh bại Danang Dragons 75-66 trên sân Quân khu 5 ở VBA 2026 tối 30/5.

Ho Chi Minh City Wings tiếp tục cho thấy sự tiến bộ khi giành chiến thắng 75-66 trước Danang Dragons trong màn tái đấu tại VBA 2026.

Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn nhờ lối chơi phòng ngự quyết liệt cùng sự năng nổ của ngoại binh Damione Thomas. Những pha lên bóng hiệu quả giúp Danang Dragons dẫn 18-14 sau hiệp đầu tiên và tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Tuy nhiên, thế trận bắt đầu thay đổi từ hiệp hai. Sau những điều chỉnh của HLV Lê Trần Minh Nghĩa, Ho Chi Minh City Wings dần tìm lại nhịp độ. Trần Quang Duy ghi dấu ấn với tình huống cướp bóng và ghi điểm, giúp đội khách cân bằng tỷ số trước khi vươn lên dẫn ngược.

Tận dụng tốt những sai lầm của đối phương, đại diện TP.HCM liên tiếp ghi điểm để tạo khoảng cách 7 điểm và khép lại hiệp hai với lợi thế 33-26.

Sau giờ nghỉ, Danang Dragons nỗ lực tăng tốc. Đội bóng sông Hàn có thời điểm rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn một điểm. Dù vậy, Ho Chi Minh City Wings vẫn giữ được sự ổn định cần thiết để duy trì lợi thế. Kết thúc hiệp ba, đội khách dẫn trước 52-48.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp cuối. Tsenguun Munkh-Ochir liên tiếp thực hiện thành công hai cú ném 3 điểm, giúp Ho Chi Minh City Wings tạo khoảng cách an toàn. Dù Nguyễn Toàn Anh và các đồng đội rất nỗ lực trong thời gian còn lại, Danang Dragons không thể lật ngược tình thế và chấp nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước đối thủ.

Tsenguun Munkh-Ochir được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 20 điểm, 7 rebounds và 2 kiến tạo.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa với Ho Chi Minh City Wings khi họ thiếu vắng hai nhân tố quan trọng là Trần Đăng Khoa và Nicholas Minh-Anh Courtney. Trong khi đó, Danang Dragons cho thấy những tín hiệu tích cực về mặt lối chơi nhưng vẫn cần cải thiện khả năng ghi điểm để cạnh tranh hiệu quả hơn ở các vòng đấu tới.