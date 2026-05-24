AJ Bramah bùng nổ, Hanoi Buffaloes thắng nghẹt thở

Hanoi Buffaloes phải rất vất vả mới đánh bại được Nha Trang Dolphins với tỷ số 111-101 trong màn tái đấu tại VBA 2026 hôm 23/5.

Sau chiến thắng áp đảo ở trận mở màn cách đây hai ngày, Hanoi Buffaloes tiếp tục nhập cuộc đầy hưng phấn. Đội bóng thủ đô nhanh chóng tạo thế trận lấn lướt nhờ phong độ cao của bộ đôi Lian Ramiro và AJ Bramah. Với lối chơi tốc độ cùng 4 cú ném ba điểm chuẩn xác, đội chủ nhà dẫn mạnh 38-20 sau hiệp đầu tiên.

Tuy nhiên, Nha Trang Dolphins cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Sự xuất hiện nổi bật của Cleveland Jackson giúp đội khách cải thiện khả năng tổ chức tấn công. Trung phong Makhel Mitchell cùng các đồng đội liên tục ghi điểm để rút ngắn cách biệt xuống còn 53-56 sau hiệp hai.

Kịch tính xuất hiện sau giờ nghỉ khi đại diện phố biển chơi đầy tự tin. Những pha phối hợp hiệu quả giúp Nha Trang Dolphins vượt lên dẫn 85-80 ở hiệp ba.

Trong thời điểm khó khăn nhất, AJ Bramah tiếp tục trở thành điểm tựa của Hanoi Buffaloes. Ngoại binh người Mỹ ghi liên tiếp những điểm số quan trọng để kéo đội chủ nhà trở lại. Hai quả ném phạt thành công của anh giúp “Trâu thủ đô” xoay chuyển cục diện trước khi dàn trụ cột tận dụng đà hưng phấn để tạo khoảng cách an toàn.

Hanoi Buffaloes khép lại trận đấu bằng chiến thắng 111-101 đầy bản lĩnh. AJ Bramah giành danh hiệu “Player of the Game” với 35 điểm, 15 rebounds và 5 kiến tạo.

Dù không còn áp đảo như trận mở màn, nhà đương kim vô địch VBA vẫn cho thấy bản lĩnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này.