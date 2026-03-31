VBA 11 khai màn, bóng rổ Việt vào guồng mới

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam bước sang mùa thứ 11 với hệ thống thi đấu quen thuộc và chuỗi tuyển chọn tân binh quy mô lớn.

VBA sẽ được chiếu trên FPTPlay.

Ngày 31/3 tại TP.HCM, Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) tổ chức sự kiện giới thiệu mùa giải 2026 (VBA 11), đánh dấu cột mốc bước sang năm thứ 11 kể từ khi giải đấu được tổ chức.

Ở mùa giải mới, VBA tiếp tục duy trì thể thức thi đấu 5x5 sân nhà - sân khách. Sáu đội bóng tham dự gồm Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish. Thể thức này được giữ ổn định trong những năm gần đây, giúp duy trì nhịp độ thi đấu và tạo điều kiện để các đội phát triển lực lượng.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, VBA 2026 công bố kế hoạch tổ chức chuỗi tuyển chọn cầu thủ trẻ mang tên Draft Combine Series 2026. Đây là chương trình tuyển chọn có quy mô lớn, diễn ra qua bốn giai đoạn.

Giai đoạn đầu là Scouting Tour, tổ chức tại các trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM từ ngày 29/3 đến 3/4 nhằm tìm kiếm nhân tố tiềm năng. Tiếp đó, các cầu thủ được chọn sẽ tham gia Rising Camp từ ngày 6 đến 8/4 với nội dung huấn luyện chuyên sâu.

Giai đoạn Combine Challenges diễn ra từ 9 đến 11/4, bao gồm các bài kiểm tra cá nhân và thi đấu 3x3. Chuỗi hoạt động khép lại bằng sự kiện VBA Rookie Draft vào ngày 14/4, nơi các đội lựa chọn cầu thủ cho mùa giải mới.

