Chung kết VBA 2025 - khi lửa đam mê cháy cùng khát vọng vươn tầm

Âm thanh sôi động cùng sắc màu rực rỡ từ các đội chơi đã tạo nên một “chảo lửa” Chung kết VBA 2025 bùng cháy. Sự kiện được đồng hành bởi Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).

Trước đó, MSB đã trao tặng số lượng lớn vé miễn phí cho những khách hàng kích hoạt tính năng “Tài khoản sinh lời”, đưa hàng loạt người hâm mộ trẻ tới gần hơn với đam mê và tiếp sức cho các trận tranh tài, góp phần lan tỏa niềm đam mê bóng rổ trên khắp cả nước.

Trận chung kết bùng cháy cảm xúc

Trong trận chung kết lịch sử tối 20/9, Hanoi Buffaloes dưới sự dẫn dắt của HLV Matt Van Pelt đã thể hiện bản lĩnh vượt trội, chính thức khép lại mạch trận với chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước chủ nhà Nha Trang Dolphins. Ngay từ hiệp một, “Trâu thủ đô” đã vươn lên dẫn điểm nhờ nguồn ghi điểm phong phú và lối chơi phòng ngự kín kẽ, kết hợp với sự tỏa sáng của ngôi sao ngoại binh Tamyrik Fields. Đặc biệt, pha thay đổi chiến thuật táo bạo ở giữa trận, cùng sự sắc bén của Jimmy Nguyễn (ghi tới 10 điểm hiệp 2), đã giúp Hanoi Buffaloes duy trì thế thượng phong, buộc đối thủ phải liên tục bám đuổi trong thế bất lợi.

Hanoi Buffaloes chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước chủ nhà Nha Trang Dolphins trong trận chung kết VBA 2025.

Đội chủ nhà Nha Trang Dolphins, dù tập trung tối đa cho mũi nhọn Mykal Jenkins và nỗ lực rút ngắn điểm số bằng những cú ném xa, vẫn phải chấp nhận thất bại do hiệu suất ném phạt chưa cao và thiếu sự đột biến cần thiết trong các phút quyết định. Trận đấu khép lại với chiến thắng áp đảo 95-80 cho Hanoi Buffaloes, đưa đội bóng thủ đô lên ngôi vô địch VBA lần đầu tiên trong lịch sử sau 10 năm chờ đợi.

Hanoi Buffaloes lần đầu tiên chạm cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Khán giả tại Nhà thi đấu Khánh Hòa đã thực sự bùng nổ. Tiếng reo hò, trống kèn vang dội khắp các khán đài, làm không khí sân đấu luôn bùng nổ cảm xúc. Những sắc áo xanh, đỏ hòa cùng ánh sáng rực rỡ của đèn sân khấu tạo nên bức tranh sống động, tạo đà cho những khoảnh khắc thăng hoa và cùng nhau viết nên câu chuyện của tuổi trẻ, đam mê và khát vọng chinh phục đỉnh cao.

MSB chung tay kiến tạo tương lai của bóng rổ Việt Nam

Phía sau những màn tranh tài nảy lửa trên sân đấu là dấu ấn đồng hành của MSB, hướng tới kiến tạo một thế hệ trẻ Việt Nam “vươn tầm” dựa trên 3 trụ cột là thể chất khỏe mạnh, tinh thần vững vàng và tương lai chủ động.

Mùa giải 2025 này, MSB đã phối hợp VBA triển khai các hoạt động đồng hành nổi bật như StarXperience - chương trình đào tạo và truyền cảm hứng bóng rổ cho thanh thiếu niên trên toàn quốc, tổ chức các lớp huấn luyện, giao lưu với vận động viên chuyên nghiệp, giúp lan tỏa nền tảng rèn luyện thể chất và đam mê thể thao sâu rộng. Hay StarXpro với chuỗi trận đấu chuyên nghiệp, nơi phát triển chất lượng chuyên môn cũng như nuôi dưỡng tinh thần mạnh mẽ và ý chí vươn lên.

MSB đã phối hợp VBA triển khai các hoạt động đồng hành nổi bật trong mùa giải năm nay.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trực tiếp trên sân đấu và cộng đồng, MSB còn đi đầu xu hướng số hóa tài chính cho người hâm mộ thể thao. Với chương trình tặng vé miễn phí cho khách hàng kích hoạt “Tài khoản sinh lời” - tính năng cho phép người dùng có thể chuyển số dư sang tài khoản sinh lời với lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn linh hoạt, MSB đã nâng tầm trải nghiệm của nhiều cổ động viên, biến bóng rổ trở thành không gian gắn kết sáng tạo giữa thể thao và công nghệ tài chính.

Hợp tác chiến lược giữa VBA và MSB không chỉ góp phần đưa bóng rổ Việt Nam tiến xa hơn, mà còn tạo điều kiện, môi trường phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, chủ động tài chính và có trách nhiệm với xã hội. Tất cả hướng tới một cộng đồng bóng rổ Việt Nam lành mạnh, bền vững và từng bước tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế.

Với dấu ấn đồng hành của MSB - đối tác chiến lược cùng kiến tạo tương lai, bóng rổ Việt Nam đã và đang được thắp sáng bằng sự đam mê, lòng kiên trì và hành trình vươn mình mạnh mẽ tới một giai đoạn mới đầy triển vọng.