Saigon Heat áp đảo Cantho Catfish ngày ra quân VBA 2026.

Saigon Heat khởi đầu VBA 2026 đầy ấn tượng khi đánh bại Cantho Catfish 90-64 bằng thế trận vượt trội suốt cả trận.

Ngay trận mở màn mùa giải mới hôm 22/5, Saigon Heat cho thấy đẳng cấp của ứng viên vô địch khi kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Cantho Catfish. Đội bóng TP.HCM tận dụng tốt lợi thế sân nhà cùng chiều sâu đội hình để sớm tạo khác biệt.

Ở hiệp đầu, Saigon Heat triển khai lối chơi tốc độ cao và liên tục ghi điểm bằng nhiều phương án tấn công đa dạng. Trong khi đó, Cantho Catfish nhập cuộc khó khăn trước sức ép phòng ngự từ đội chủ nhà. Kết thúc hiệp một, Saigon Heat dẫn trước 25-15.

Sang hiệp hai, đội khách cố gắng cải thiện khả năng ghi điểm với những cú ném xa của Nguyễn Hoàng Tuấn và Phùng Quốc Hưng. Tuy nhiên, hiệu quả không cao khiến Cantho Catfish tiếp tục lép vế. Saigon Heat duy trì nhịp độ ổn định và nới rộng cách biệt lên 47-28 trước giờ nghỉ.

Sau quãng nghỉ, đội bóng của HLV Vũ Thế Cang tiếp tục áp đảo nhờ lối chơi giàu tốc độ. Saigon Heat khiến đối thủ liên tục mắc sai lầm và bỏ lỡ nhiều tình huống dứt điểm. Ngoại binh Brandis Raley Ross chơi nổi bật, góp phần giúp “Ông 30” tạo khoảng cách lên tới 32 điểm với tỷ số 75-43 sau hiệp ba.

Bước vào hiệp cuối, Saigon Heat không giảm nhịp độ. Cầu thủ gốc châu Á Jamal Mayali liên tục khai thác khoảng trống để duy trì lợi thế an toàn cho đội chủ nhà. Với thế trận vượt trội hoàn toàn, Saigon Heat khép lại trận ra quân bằng chiến thắng cách biệt 90-64.

Jamal Mayali trở thành “Player of the Game” với 24 điểm cùng 6 kiến tạo. Saigon Heat cũng vượt trội ở nhiều thống kê quan trọng như hiệu suất dứt điểm thành công, rebounds và kiến tạo.

Ngoài sự ổn định từ các trụ cột, những nhân tố mới của Saigon Heat cũng cho thấy khả năng hòa nhập nhanh với hệ thống chiến thuật. Trong khi đó, Cantho Catfish gặp nhiều khó khăn khi phần lớn cầu thủ chủ lực đều ghi dưới 10 điểm.