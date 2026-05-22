VBA 2026 khởi động cuộc đua mới

VBA 2026 chính thức khởi động với định hướng lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngày 21/5, Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) tổ chức lễ khai mạc mùa giải thứ 11 với sự tham dự của đại diện các CLB, cơ quan báo chí cùng nhiều đối tác đồng hành.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đánh giá VBA đang góp phần xây dựng nền bóng rổ chuyên nghiệp và tạo ra nhiều giá trị tích cực cho thể thao Việt Nam. Ông cũng ghi nhận vai trò của ban tổ chức, các nhà tài trợ và đội ngũ vận hành trong việc duy trì sức hút của giải đấu suốt hơn một thập niên.

Mùa giải năm nay mang chủ đề “VBA 2026 - Inspiring A New Generation - Nơi tài năng vươn tầm huyền thoại”. Theo ban tổ chức, thông điệp này hướng tới việc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua niềm đam mê bóng rổ, tinh thần cống hiến và khát vọng chinh phục.

Sau hơn 10 năm phát triển, VBA được xem là một trong những giải thể thao chuyên nghiệp có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Không chỉ dừng ở khía cạnh thi đấu, giải đấu còn đóng vai trò thúc đẩy phong trào bóng rổ cộng đồng và mở rộng cơ hội phát triển cho các tài năng trẻ.

Ban tổ chức cho biết VBA 2026 sẽ tiếp tục đổi mới trải nghiệm dành cho người hâm mộ, đẩy mạnh hoạt động tương tác cộng đồng và nâng cao chất lượng chuyên môn. Giải đấu cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bóng rổ bền vững thông qua việc hợp tác với các đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực.

VBA 2026 hứa hẹn tiếp tục mang tới mùa giải sôi động, góp phần đưa bóng rổ Việt Nam tiến gần hơn tới môi trường thể thao chuyên nghiệp hiện đại.