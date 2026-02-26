Vì sao Ronaldo ăn mừng bằng động tác úp rổ?

Trái với phong cách ăn mừng thông thường, khi Cristiano Ronaldo mở tỷ số cho Al Nassr bằng cú sút 11 m, anh chọn động tác "slam dunk" điển hình trong môn bóng rổ.

Trong chiến thắng 5-0 của Al Nassr trước Al Najma ở vòng 23 Saudi Pro League rạng sáng 26/2, Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền ngay ở phút thứ 7, đến phút 52 anh cũng là người kiến tạo cho Sadio Mane ghi bàn.

Cristiano Ronaldo không chỉ ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng của Al Nassr, anh còn khiến cuộc đua vô địch Saudi Pro League nóng hơn bằng màn ăn mừng và phát biểu nhắm thẳng tới đại kình địch.

Thay vì màn "Siuu" quen thuộc, anh thực hiện động tác úp rổ (slam dunk) và lập tức gây sự chú ý trên toàn cầu. Nhiều cổ động viên Al Nassr cho rằng đó là cú "úp rổ vào đầu" đại kình địch Al Hilal, vốn được một bộ phận CĐV Al Nassr gọi đùa bằng biệt danh Al Haram.

Thời điểm càng khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn khi Al Nassr vừa giành chiến thắng, còn đối thủ trực tiếp lại đánh rơi điểm số trong cuộc đua vô địch sau trận hoà với Al Taawoun. Không những vậy, ngôi sao Ruben Neves bên phía Al Hilal cũng phàn nàn về quyết định của trọng tài bằng sự liên tưởng tới bóng rổ.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, Neves nói đã thấy cầu thủ "chơi bóng rổ" hay để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không kiểm tra VAR. Neves cho rằng cần sự thống nhất trong cách điều hành vì giải đấu vẫn còn bốn đội đua vô địch khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Ronaldo không phát biểu về vấn đề này. Nhưng màn ăn mừng úp sau một quả phạt đền lại trở thành điểm nhấn. Nó như một lời đáp bằng hành động, đúng thời điểm Al Nassr cần khẳng định vị thế trong cuộc đua.