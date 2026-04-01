FPT Play phát sóng giải bóng rổ FIBA 3x3 Asia Cup 2026

Loạt trận kịch tính của FIBA 3x3 Asia Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên FPT Play từ ngày 1/4.

FIBA 3x3 Asia Cup (Giải bóng rổ 3x3 vô địch châu Á) là giải đấu được tổ chức thường niên bởi Liên đoàn Bóng rổ thế giới (FIBA). Giải được tổ chức lần đầu vào năm 2013 ở Doha (Qatar) và nhiều quốc gia khác. Từ năm 2022, 5 mùa FIBA 3x3 Asia Cup liên tiếp - bao gồm cả mùa giải 2026 sắp khởi tranh - đều diễn ra tại Singapore.

Năm nay, FIBA 3x3 Asia Cup có tổng cộng 43 đội tuyển tham dự. Vòng loại (Qualifying Draw) sẽ diễn ra trong hai ngày 1 - 2/4, trước khi bước vào vòng bảng chính thức. Vòng bảng gồm 12 đội nam và 12 đội nữ, thi đấu trong ba ngày tiếp theo.

Với thể thức gọn nhẹ và không có chỗ cho sai sót, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng khi các đội cạnh tranh danh hiệu FIBA 3x3 Asia Cup và cơ hội củng cố vị thế trên đấu trường quốc tế, bao gồm cả con đường dẫn tới FIBA 3x3 World Cup 2027.

ĐT Việt Nam sẽ tham gia ở cả giải nam và nữ. Đội tuyển nữ được dẫn dắt bởi HLV Trưởng Bùi Thái Hà, gồm 4 VĐV Mầu Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thảo Hương, Hoàng Thị Thảo và Nguyễn Hoàng Vân San. Đội tuyển nam được dẫn dắt bởi HLV David John Grice, gồm 4 VĐV Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Nguyễn Phúc Vinh, Nguyễn Anh Kiệt và Huỳnh Thanh Tâm.

Tính đến nay, năm 2025 được xem là năm thi đấu tốt nhất của ĐT Việt Nam tại đấu trường bóng rổ 3x3 châu Á khi cả đội nam và nữ cùng tiến vào vòng bảng (main draw). Với nhiều nhiều nhân tố trẻ trong đội hình năm nay, các tuyển thủ được kỳ vọng sẽ nối tiếp và vượt qua thành tích mùa giải trước.

FIBA 3x3 Asia Cup là giải bóng rổ thứ 2 liên tiếp trong năm 2026 được FPT Play công bố thông tin phát sóng. Hôm 31/3, đơn vị vừa công bố hợp tác chiến lược toàn diện cùng VBA, trở thành đơn vị giữ vai trò sản xuất và phát sóng tất cả các trận trong liên tục 5 mùa Giải bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), từ 2026 đến 2030.