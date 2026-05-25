Saigon Heat phô diễn chiều sâu lực lượng

Saigon Heat tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội khi đánh bại Cantho Catfish 93-73 trong màn tái đấu trên sân nhà tại VBA 2026 hôm 24/5.

Saigon Heat bước vào trận đấu với một vài điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi Nguyễn Phúc Vinh thay Tim Waale, trong khi phía Cantho Catfish trao cơ hội cho hậu vệ giàu kinh nghiệm Nguyễn Hoàng Tuấn. Tuy nhiên, khác biệt về chiều sâu đội hình và tốc độ triển khai thế trận sớm giúp “Ông 30” kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi.

Ngay trong hiệp đầu, đội chủ nhà phủ đầu đối thủ bằng những pha phản công tốc độ cao và khả năng pressing hiệu quả. Những đường chuyền dài chính xác cùng các tình huống cướp bóng liên tiếp giúp Saigon Heat nhanh chóng tạo cách biệt hai chữ số. Nguyễn Anh Kiệt là cái tên nổi bật trong giai đoạn mở màn với những pha bứt tốc và dứt điểm hiệu quả, góp phần giúp đội chủ nhà dẫn sâu 32-13.

Sang hiệp hai, lợi thế thể hình và lực lượng dày tiếp tục giúp Saigon Heat duy trì thế trận áp đảo. Dù vậy, Cantho Catfish vẫn cho thấy tín hiệu tích cực nhờ sự năng nổ của Phùng Quốc Hưng và Albert Bordeos Opeña. Những pha đột phá cùng khả năng ném xa của bộ đôi này giúp đội khách thu hẹp cách biệt xuống còn 37-57 trước giờ nghỉ.

Sau quãng nghỉ, Saigon Heat vẫn duy trì cường độ phòng ngự và phản công mạnh mẽ. Trong khi đó, dàn dự bị của Cantho Catfish chơi đầy nỗ lực với những điểm số từ Dương Đức Trí, Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Thanh Tùng để níu giữ hy vọng.

Đầu hiệp cuối, đội khách từng rút ngắn tỷ số xuống còn 69-80 sau chuỗi điểm ấn tượng của Opeña cùng đồng đội. Tuy nhiên, sự sa sút thể lực khiến Cantho Catfish không thể tạo bất ngờ. Ngược lại, Saigon Heat với khả năng xoay tua hợp lý nhanh chóng lấy lại thế trận để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 93-73.

Brandis Raley-Ross tiếp tục là đầu tàu của đội chủ nhà khi ghi 21 điểm, 12 rebounds, 4 kiến tạo và 5 cướp bóng để giành danh hiệu Player of the Game.

Điểm đáng chú ý nhất của Saigon Heat nằm ở chiều sâu đội hình khi toàn bộ cầu thủ ra sân đều ghi điểm. Đây tiếp tục là nền tảng giúp cựu vương VBA duy trì sức ép và kiểm soát trận đấu trước Cantho Catfish.