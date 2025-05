Saigon Heat thắng đậm trong ngày khai mạc VBA 2025

Sự kiện có sự hiện diện của đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, nhà tài trợ và đông đảo khách mời danh tiếng, nghệ sĩ biểu diễn và người hâm mộ. Đây là mùa giải đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của VBA - giải bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Lễ khai mạc không chỉ thu hút bởi sự trang trọng mà còn bùng nổ với các màn trình diễn đặc sắc đến từ ca sĩ ISAAC và nhóm nhạc thần tượng quốc tế ARKis. Không khí nhà thi đấu càng nóng hơn với phần chào sân của đội cổ vũ KIRABASE và trận khai màn giữa nhà đương kim vô địch Saigon Heat và khách mời V Islanders đến từ Philippines.

Trận đấu nhanh chóng trở thành sân khấu cho màn thị uy sức mạnh của Saigon Heat. Ngay hiệp 1, đội bóng “Ông 30” dẫn trước 33-21 nhờ phong độ xuất sắc của trung phong Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và hai ngoại binh Davon Dillard-Alfred Hollins.

Bước sang hiệp 2, sự góp mặt của các cầu thủ dự bị như Lê Quang và Huỳnh Trực Nhân giúp Saigon Heat duy trì cách biệt an toàn, trước khi nâng tỷ số lên 62-40.

Sang hiệp 3, dù V Islanders nỗ lực rút ngắn khoảng cách, HLV David Grice kịp thời điều chỉnh chiến thuật và trao cơ hội cho dàn cầu thủ trẻ, trong đó có ngoại binh người Mông Cổ, Temuulen Chinges, giữ vững thế trận 86-62.

Hiệp cuối cùng, khi đội bạn mất trụ cột Arman Demigaya vì phạm đủ 5 lỗi, Saigon Heat không gặp nhiều khó khăn để vượt mốc 100 điểm và khép lại trận đấu với chiến thắng 114-91.

Hậu vệ Davon Dillard được vinh danh "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" với 28 điểm và 13 kiến tạo. Theo thống kê, Saigon Heat vượt trội ở mọi chỉ số: dứt điểm thành công 55%, rebounds 54 lần, kiến tạo 28 và cướp bóng 12, thể hiện lối chơi gắn kết và bản lĩnh của đội 5 lần vô địch VBA liên tiếp.

VBA STAR X có màn khởi đầu trọn vẹn cả về mặt tổ chức lẫn chuyên môn, hứa hẹn một mùa giải bùng nổ, tiếp tục truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu bóng rổ đến cộng đồng người trẻ Việt.

