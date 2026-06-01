Nha Trang Dolphins giành chiến thắng đầu tiên tại VBA 2026

Cleveland Jackson tỏa sáng với 27 điểm giúp Nha Trang Dolphins đánh bại Saigon Heat 85-82 trong trận đấu kịch tính tối 31/5.

Sau hai thất bại liên tiếp đầu mùa, Nha Trang Dolphins cuối cùng cũng tìm được niềm vui chiến thắng khi vượt qua Saigon Heat với tỷ số 85-82 trên sân nhà ở VBA 2026.

Đội bóng phố biển khởi đầu đầy hứng khởi. Trong khi Saigon Heat gặp khó với những điều chỉnh nhân sự ở đội hình xuất phát, Nha Trang Dolphins nhanh chóng tận dụng cơ hội để tạo cách biệt lớn. Có thời điểm, đoàn quân áo vàng dẫn trước tới 18 điểm và khép lại hiệp một đầu tiên với lợi thế 33-15.

Tuy nhiên, Saigon Heat cho thấy bản lĩnh của cựu vương VBA. Bước sang hiệp hai, đội khách tận dụng lợi thế về ngoại binh để từng bước thu hẹp khoảng cách. Sự cơ động của Brandis Raley-Ross giúp đại diện TP.HCM đảo ngược thế trận. Đến phút thứ 7, Saigon Heat vươn lên dẫn 39-38 trước khi Huỳnh Vĩnh Quang ghi cú ném 3 điểm quan trọng ở những giây cuối, giúp Nha Trang Dolphins giữ tỷ số hòa 45-45 sau nửa đầu trận đấu.

Sau giờ nghỉ, Saigon Heat tiếp tục khai thác khu vực dưới rổ của đội chủ nhà. Thiếu một trung phong phòng ngự thực thụ, Nha Trang Dolphins gặp nhiều khó khăn và chỉ ghi được 12 điểm trong hiệp ba. Kết thúc hiệp đấu, đội bóng phố biển bị dẫn ngược 57-65.

Dẫu vậy, bước ngoặt xuất hiện ở đầu hiệp cuối. Cleveland Jackson cùng bộ đôi Huỳnh Vĩnh Quang và Nguyễn Đăng Khoa tạo nên chuỗi ghi điểm 11-1, giúp Nha Trang Dolphins lấy lại thế dẫn trước 68-66. Từ đó, trận đấu diễn ra giằng co với cách biệt luôn ở mức rất sít sao.

Khi thời gian còn hơn hai phút, Cleveland Jackson thực hiện cú ném 3 điểm quan trọng, đưa đội chủ nhà vượt lên 79-72. Dù Saigon Heat vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối bằng các pha ném xa và chiến thuật phạm lỗi chiến thuật, thời gian không đủ để họ hoàn tất màn ngược dòng.

Chung cuộc, Nha Trang Dolphins giành chiến thắng 85-82, qua đó có thắng lợi đầu tiên tại VBA 2026. Cleveland Jackson được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 27 điểm, 11 rebounds và 3 kiến tạo.