Hanoi Buffaloes thắng hủy diệt Cantho Catfish

Nhà đương kim vô địch Hanoi Buffaloes áp đảo từ đầu đến cuối để đánh bại Cantho Catfish với tỷ số 116-80 tại VBA 2026.

Hanoi Buffaloes tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch khi dễ dàng vượt qua Cantho Catfish với cách biệt 36 điểm trong cuộc đối đầu tối 5/6.

Dù phải làm khách, đại diện thủ đô nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Với khả năng dứt điểm hiệu quả cùng những tình huống phản công sắc bén, Hanoi Buffaloes tạo khoảng cách 10 điểm sau hiệp đầu tiên, dẫn 29-19.

Sang hiệp 2, Cantho Catfish nỗ lực bám đuổi nhờ sự tỏa sáng của trung phong ngoại Aula Maarufu Sumbry. Cầu thủ này liên tục ghi điểm trong khu vực hình thang, thậm chí có hai cú ném 3 điểm thành công để giúp đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách xuống còn 48-55 trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Cantho Catfish làm được.

Trở lại sau giờ nghỉ, Hanoi Buffaloes tăng tốc mạnh mẽ. Hàng phòng ngự đội khách khóa chặt Aula Maarufu Sumbry, trong khi AJ Bramah cùng các đồng đội liên tục khai thác khoảng trống để ghi điểm.

Đội bóng thủ đô thắng áp đảo hiệp 3 với tỷ số 33-15, qua đó tạo cách biệt lên tới 25 điểm trước khi bước vào hiệp cuối.

Khoảng cách quá lớn khiến mọi nỗ lực vùng lên của Cantho Catfish trở nên vô nghĩa. Trong thế trận thoải mái, Hanoi Buffaloes tiếp tục trình diễn thứ bóng rổ tốc độ cao và liên tục gia tăng cách biệt. Điểm nhấn cuối trận đến từ cú ném 3 điểm thành công của Trần Minh Hiếu, giúp đội khách khép lại chiến thắng đậm 116-80.

AJ Bramah tiếp tục là đầu tàu trong lối chơi của Hanoi Buffaloes. Ngoại binh này ghi 24 điểm, bắt 12 rebound và có thêm 3 kiến tạo để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

"Tôi rất vui khi đội tiếp tục chiến thắng. Mùa giải vẫn còn dài và chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Toàn đội đang cố gắng thi đấu gắn kết hơn qua từng trận", AJ Bramah chia sẻ sau trận.

Không chỉ thắng đậm về tỷ số, Hanoi Buffaloes còn vượt trội ở nhiều chỉ số chuyên môn. Nhà đương kim vô địch đạt hiệu suất dứt điểm 58%, so với 39% của Cantho Catfish. Đội bóng thủ đô cũng nhỉnh hơn ở số rebound (45 so với 37) và số lần cướp bóng thành công (11 so với 6).

Chiến thắng thuyết phục này tiếp tục khẳng định vị thế của Hanoi Buffaloes trong cuộc đua vô địch VBA 2026, trong khi Cantho Catfish vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết nếu muốn cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu giải đấu.