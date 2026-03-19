Kane viết lại lịch sử bóng đá Anh

Cú đúp trước Atalanta giúp Harry Kane đi vào lịch sử bóng đá Anh tại đấu trường Champions League.

Rạng sáng 19/3, Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi ghi hai bàn trong chiến thắng 4-1 của Bayern Munich trước Atalanta ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó thiết lập cột mốc lịch sử tại đấu trường này.

Trên sân Allianz Arena, Kane mở tỷ số từ chấm phạt đền trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, anh hoàn tất cú đúp bằng một pha xử lý đẳng cấp, qua đó chạm mốc 50 bàn ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Anh trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên làm được điều này.

Chiến thắng này giúp Bayern khép lại vòng 1/8 với tổng tỷ số 10-2. Kể từ khi gia nhập đội bóng Đức năm 2023, Kane ghi 28 bàn sau 34 trận Champions League, duy trì hiệu suất vô cùng ấn tượng.

Về cột mốc cá nhân, Kane đạt 50 bàn sau 66 trận, trở thành cầu thủ cán mốc nhanh thứ ba trong lịch sử, ngang bằng Lionel Messi. Chỉ Erling Haaland và Ruud van Nistelrooy đạt thành tích này sớm hơn.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cần tới 91 trận để chạm mốc tương tự. Với 50 bàn, Kane cũng trở thành cầu thủ thứ 11 chạm mốc này trong lịch sử Champions League.

Đáng chú ý, Kane ghi 10 bàn chỉ sau 9 trận Champions League mùa này, tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới. Anh cũng ghi bàn trong 4 trận liên tiếp chỉ tính riêng vòng 1/8, với tổng cộng 7 pha lập công.

Chiến thắng trước Atalanta còn đưa Bayern vào tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu Real Madrid, thử thách rất lớn vì đại diện của Bundesliga chưa thắng đối thủ này trong 9 lần gặp gần nhất.

Bên cạnh Kane, Bayern cũng ghi nhận dấu ấn từ hậu vệ trẻ Filip Pavic. Cầu thủ 16 tuổi trở thành người trẻ nhất lịch sử CLB ra sân tại Champions League, đồng thời đứng thứ ba trong danh sách cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu ở giải đấu này.

Ở tuổi 32, Kane không chỉ duy trì phong độ đỉnh cao mà còn đang từng bước khắc tên mình vào lịch sử Champions League.

