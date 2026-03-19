Thể thao

Bayern vào tứ kết với tổng tỷ số 10-2

  • Thứ năm, 19/3/2026 04:56 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Rạng sáng 19/3, Bayern giành chiến thắng 4-1 trước Atalanta trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Kane cùng đồng đội thăng hoa.

Sau chiến thắng 6-1 ở lượt đi, Bayern Munich tiếp tục phô diễn sức mạnh khi trở về sân nhà. Cú đúp của Harry Kane và các bàn thắng của Luis Diaz và tài năng trẻ Lennart Karl giúp nhà ĐKVĐ Đức hiên ngang vào tứ kết gặp Real Madrid.

Với cá nhân Kane, anh trở thành tiền đạo người Anh đầu tiên chạm mốc 50 bàn tại Champions League. Chân sút sinh năm 1993 đã ghi 21 bàn cho Tottenham và 29 bàn trong màu áo Bayern.

Duy Anh

Bayern Cúp C1 Bayern Kante

    Rạng sáng 19/3, Barcelona đè bẹp Newcastle ở lượt về vòng 16 đội Champions League, qua đó giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 8-3.

