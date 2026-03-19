Bayern vào tứ kết với tổng tỷ số 10-2

|
Kane cùng đồng đội thăng hoa.
Sau chiến thắng 6-1 ở lượt đi, Bayern Munich tiếp tục phô diễn sức mạnh khi trở về sân nhà. Cú đúp của Harry Kane và các bàn thắng của Luis Diaz và tài năng trẻ Lennart Karl giúp nhà ĐKVĐ Đức hiên ngang vào tứ kết gặp Real Madrid.
Với cá nhân Kane, anh trở thành tiền đạo người Anh đầu tiên chạm mốc 50 bàn tại Champions League. Chân sút sinh năm 1993 đã ghi 21 bàn cho Tottenham và 29 bàn trong màu áo Bayern.
