MU lại gây thất vọng

  • Chủ nhật, 4/1/2026 19:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tối 4/1, MU chỉ có một điểm trước chủ nhà Leeds sau trận hòa 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League.

Dù hai đội chỉ cùng góp mặt ở Premier League ở 4 trên 22 mùa giải gần nhất, sự kình địch vẫn khiến bầu không khí tại Elland Road trở nên nóng bỏng.

Leeds nhập cuộc đầy năng lượng dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nhưng chính Manchester United mới là đội đưa được bóng vào lưới trước, dù cú volley đẹp mắt của Matheus Cunha không được công nhận vì lỗi việt vị của Benjamin Sesko.

Thế trận giằng co chủ yếu diễn ra ở khu trung tuyến, nơi hai đội liên tục tranh chấp quyết liệt. Leeds suýt mở tỷ số khi Dominic Calvert-Lewin đánh đầu dội cột dọc sau đường tạt nguy hiểm của Anton Stach. Ở chiều ngược lại, thủ môn Lucas Perri đã có pha cứu thua xuất sắc để từ chối bàn thắng của Leny Yoro, giữ cho Leeds đứng vững trước giờ nghỉ.

MU anh 1MU anh 2MU anh 3MU anh 4

MU gặp nhiều khó khă trước Leeds có phong độ tốt.

Sau hiệp một không có cú sút trúng đích nào của đội chủ nhà, Leeds cuối cùng cũng tạo ra khác biệt ở hiệp hai. Sai lầm của Ayden Heaven giúp Brenden Aaronson tận dụng cơ hội, ghi bàn mở tỷ sô.

Tuy nhiên, Manchester United nhanh chóng đáp trả. Joshua Zirkzee vừa vào sân đã kiến tạo để Cunha ghi bàn gỡ hòa, chấm dứt lợi thế mong manh của Leeds. Những phút cuối chứng kiến hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ ở cả hai đầu sân, trước khi trận derby khép lại với tỷ số 1-1.

Kết quả này giúp Leeds tạo khoảng cách 8 điểm với nhóm xuống hạng, trong khi Manchester United tiếp tục phong độ phập phù khi chỉ thắng một trong 5 vòng gần nhất, qua đó thêm một lần bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4.

